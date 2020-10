Với thần thái tự tin và duyên dáng, doanh nhân Trần Thị An (An Nhiên) mở màn buổi trình diễn BST áo dài “Hà Nội 12 sắc hoa” trong chương trình “Tỏa sáng đất rồng thiêng” diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

Tự hào trong ngày đại lễ

Tháng 10 không chỉ là khoảng thời gian Hà Nội đẹp nhất trong năm với những cơn gió se lạnh mà còn khơi dậy cảm xúc tự hào của mỗi người dân Việt Nam nhân sự kiện đặc biệt - Kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020).

Đại lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức.

Chương trình nghệ thuật kéo dài 60 phút tích hợp công nghệ nghe nhìn hiện đại, cùng các màn trình diễn chất lượng, hoành tráng và đẹp mắt. Các tiết mục được lựa chọn trong chương trình là những tác phẩm xuất sắc về Thăng Long - Hà Nội. Trần Thị An (An Nhiên) cũng là một trong những doanh nhân được lựa chọn tham gia trình diễn trong chương trình.

Doanh Nhân Trần Thị An (An Nhiên) mở màn trong BST “Hà Nội 12 sắc hoa”

Nữ doanh nhân Trần Thị An (An Nhiên) được biết đến với danh hiệu Nữ hoàng Doanh nhân 2020 - Đại sứ Happy Women 2020 và đang là TGĐ công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Nhiên Prodezi, một doanh nghiệp chuyên về tư vấn thiết kế sản xuất hoàn thiện nội ngoại thất và xuất nhập khẩu sàn gỗ, nhà đồng sáng lập thương hiệu sàn gỗ công nghiệp Raptor Floor.

Bên cạnh vị trí Chủ tịch Happy Women Family, nữ doanh nhân còn là thành viên năng nổ của Quỹ từ thiện Hành trình xanh, Quỹ Hoa Hướng Dương…

Vẻ đẹp thanh lịch, đài các của doanh nhân An Nhiên được thể hiện qua tà áo dài nhẹ bay và những bước đi uyển chuyển

Làm “sống dậy” hình ảnh phụ nữ Hà Thành xưa

Trong tà áo dài trắng với những đường nét thêu vẽ tinh tế của nghệ nhân đã làm sống dậy hình ảnh người người phụ nữ Hà thành xưa với nét duyên dáng, doanh nhân Trần Thị Hà xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, giản dị tôn lên vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Hạnh phúc khi được sải bước trên sân khấu, nữ doanh nhân Trần Thị An chia sẻ: “Khoác trên mình trang phục truyền thống trong ngày kỷ niệm đặc biệt của Hà Nội, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, phấn khởi. Bản thân không phải là người mẫu chuyên nghiệp lại biểu diễn trong buổi lễ quan trọng, nhưng chúng tôi, những nữ doanh nhân Happy Women với bản lĩnh và trí tuệ cùng tinh thần “uống nước, nhớ nguồn” đã thể hiện niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội anh hùng, ngàn năm văn hiến qua tà áo dài Việt Nam”.

Nữ hoàng doanh nhân 2020 Trần Thị An - TGĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Nhiên Prodezi

“Thật tự hào vì tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất yêu thương hình chữ S đầy hào hùng”, doanh nhân An Nhiên chia sẻ

Tiết lộ lý do chọn doanh nhân Trần Thị An vào vị trí mở màn BST, Nữ hoàng Hoa hồng 2017 Bùi Thanh Hương, chủ tịch Thương hiệu áo dài Hương Queen, đồng thời là Chủ tịch của Happy Women chia sẻ: “Không phải ngẫu nhiên doanh nhân An Nhiên - Gương mặt đại sứ của Happy Women với 5.000 thành viên lại được tôi lựa chọn để diễn mở màn cho bộ sưu tập áo dài. Ở nữ doanh nhân này, tôi đã thấy vẻ đẹp của trí tuệ, tâm hồn, tri thức, hình thể… vừa dịu dàng, đằm thắm lại vô cùng quyền uy. Đó là vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam”.

Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương, chủ nhân BST “Hà Nội 12 sắc hoa” chào kết BST

Ngọc Minh