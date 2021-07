Với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, dự án Thái Hưng Crown Villas tạo lập một đẳng cấp khác biệt trên thị trường BĐS Thái Nguyên nhờ sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp như biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, shophouse, shopvilla, nhà liền kề.

Tiểu khu Iris- “Dự án đáng sống”

Thị trường bất động sản Thái Nguyên đang khoác một màu áo mới, sôi động hơn, tăng trưởng hơn nhờ sự xuất hiện của những dự án lớn, chất lượng cao như Thái Hưng Crown Villas.

Đặc biệt, Tiểu khu Iris của khu đô thị Thái Hưng Crown Villas vừa nhận danh hiệu “Dự án đáng sống”. Trải qua 9 bước thẩm định nghiêm ngặt của Hội đồng tuyển chọn và Ban tổ chức, Tiểu khu Iris - Thái Hưng Crown Villas vinh dự là 1 trong 23 dự án trên toàn quốc được vinh danh.

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI trao Chứng nhận "Dự án đáng sống 2021" đối với Tiểu khu Iris - Dự án Crown Villas Thái Nguyên cho đại diện Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng

Điểm nhấn của tiểu khu Iris là không gian xanh mát bao phủ, công viên, khu vui chơi… mang đến cho cư dân cuộc sống hòa mình giữa thiên nhiên mỗi ngày. Cư dân còn được tận hưởng nhiều đặc quyền từ hệ thống tiện ích đẳng cấp ngay trước cửa nhà mình từ giáo dục, giải trí đến mua sắm, rèn luyện thể thao. Cuộc sống chất lượng cao là nguồn cảm hứng để mỗi cư dân dù có đi đâu cũng chỉ mong mau chóng trở về nhà.

Trường Iris là một trong những tiện ích nổi bật tại dự án Thái Hưng Crown Villas

Dự án cũng được trang bị đầy đủ hơn 40 tiện ích như trung tâm thương mại, sân vườn, khu vui chơi trẻ em, nhà phố thương mại, bể bơi, phòng tập gym, spa,…đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của người dân. Đặc biệt, trong khuôn viên dự án có trường Iris với cơ sở vật chất theo chuẩn quốc tế sẽ mang đến một môi trường giáo dục lý tưởng cho cộng đồng cư dân nơi đây.

Theo chủ đầu tư - Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, dự án Thái Hưng Crown Villas đang được hoàn thiện, hạ tầng đồng bộ, khu nhà phố thương mại nhộn nhịp. Dự án đang dần hiện hữu như Thái Hưng Crown Villas đem đến ấn tượng cho khách hàng khi tận thấy diện mạo từng căn nhà khang trang được thiết kế mang phong cách tân cổ điển sang trọng cùng với đó là không xanh thoáng mát, hệ thống tiện ích và hạ tầng đồng bộ.

Quản lý vận hành chuyên nghiệp, an ninh an toàn

Khu đô thị Thái Hưng Crown Villas được quản lý, vận hành chuyên nghiệp, hệ thống an ninh hiện đại, bảo đảm an toàn

Cuộc sống của cư dân được chăm sóc mỗi ngày cùng đơn vị vận hành chuyên nghiệp tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là tâm huyết của chủ đầu tư khi phát triển dự án chú trọng đến chất lượng đời sống cư dân. Các tiện ích dịch vụ đều được tối ưu nhất như dịch vụ an ninh, chăm sóc cảnh quan, dịch vụ vệ sinh… Mọi tiện ích và chất lượng dịch vụ đều hướng đến đáp ứng cuộc sống ngày một tốt hơn của cư dân.

Chủ đầu tư Thái Hưng cho biết đang triển khai lắp camera toàn khu, có cổng bảo vệ thẻ từ ra vào. Hệ thống an ninh tại khu đô thị cũng được chú trọng đảm bảo an toàn, mang lại sự an tâm trọn vẹn cho mỗi cư dân.

Hội tụ cộng đồng tinh hoa

Dự án Thái Hưng Crown Villas với phương châm “Đẳng cấp khác biệt” tạo lập một không gian sống chất lượng 5 sao và tiềm năng sinh lời trong tương lai cho chủ nhân cùng những dãy nhà phố thương mại sầm uất, nhộn nhịp hàng đầu TP. Thái Nguyên. Một cộng đồng cư dân tinh hoa, văn minh và tri thức đang hình thành tại Thái Hưng Crown Villas.

Trên thế giới xu hướng hình thành các cộng đồng tinh hoa đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều nước. Khi những người có cùng một mức sống, hiểu biết và cùng quan điểm sống sẽ dễ dàng giao tiếp, kết nối thành một cộng đồng thịnh vượng hỗ trợ lẫn nhau. Mua nhà ở Iris của Thái Hưng Crown Villas, khách hàng có thể trở thành hàng xóm của những cư dân tinh hoa có cùng một mong muốn hướng đến một tương lai tốt đẹp cho thế hệ tương lai bằng lựa chọn không gian sống có nhiều tiện ích.

Sở hữu những ưu thế vượt trội, Thái Hưng Crown Villas đang là một trong số những dự án được giới đầu tư săn đón nhiều nhất tại thành phố Thái Nguyên, tiếp tục vươn tầm cho những mục tiêu xa hơn.

Phương Dung