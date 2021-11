Trải qua 4 đợt dịch Covid-19, công tác sản xuất và cung cấp điện của EVN gặp nhiều khó khăn, nhu cầu phụ tải hệ thống điện thay đổi liên tục ảnh hưởng đến công tác vận hành…

Điển hình là phụ tải miền Nam trong các tháng 8-9/2021 đã giảm thấp, dẫn đến khó khăn trong việc lập cơ cấu nguồn tối thiểu và duy trì chế độ vận hành an toàn hệ thống điện miền Nam, đặc biệt trong điều kiện tỷ lệ thâm nhập nguồn năng lượng tái tạo tăng cao.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, do ảnh hưởng của diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở nhiều tỉnh, thành phố, tình hình tiêu thụ điện toàn quốc và miền Nam của quý III đều giảm mạnh so với quý II cũng như cùng kỳ quý III/2020.

Nếu so sánh sản lượng tiêu thụ điện trung bình ngày trên quy mô toàn quốc, mức tiêu thụ điện của quý III năm nay giảm 10,53% so với quý II/2021 và giảm 4,14% so với cùng kỳ quý III/2020. Đồng thời, nếu so sánh sản lượng tiêu thụ điện trung bình ngày của riêng khu vực miền Nam thì mức tiêu thụ điện của quý III năm nay giảm 23,41% so với quý II/2021 và giảm 13,59% so với cùng kỳ quý III/2020.

Bên cạnh đó, việc vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các công trình nguồn và lưới điện cũng có rất nhiều khó khăn, như việc huy động nhân lực, di chuyển lực lượng vận hành, sửa chữa trong vùng dịch, đặc biệt là đối với nhân sự là chuyên gia nước ngoài và chuyên gia đang trong vùng giãn cách.

Theo EVN, trong thời gian dịch bệnh, tiến độ cấp vật tư cho sửa chữa lớn một số hạng mục kéo dài hơn dự kiến ban đầu, tiềm ẩn khả năng không đáp ứng tiến độ triển khai thi công thực tế; công tác mua sắm vật tư thiết bị bị chậm dẫn đến việc sửa chữa, bảo dưỡng cũng bị ảnh hưởng tiến độ; các hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng thuê ngoài ở những vùng bị giãn cách xã hội phải hoãn, giãn tiến độ do nhà thầu không đến được hiện trường công tác…

Ngoài ra, cho đến nay các quy định của các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế đều quy định không được bố trí làm việc với người lao động là F0, F1, F2 và người nghi nhiễm khác (đối tượng cách ly y tế). Đại diện EVN cho biết, giả sử dịch bùng phát mạnh, tỷ lệ CBCNV bị nhiễm bệnh hoặc phải cách ly y tế ở mức cao sẽ dẫn đến việc không đủ lực lượng CBCNV để quản lý, vận hành, sửa chữa ở một số nhà máy điện, trạm biến áp...

Mặc dù vậy, với tinh thần nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của các địa phương, EVN đã chủ động phát huy tinh thần ”4 tại chỗ” để luôn đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống.

Theo đó, EVN và các đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng phương án phòng, chống dịch với các tình huống cụ thể; đồng thời tổ chức làm việc từ xa đối với CBCNV và cách ly tập trung, tại chỗ đối với các lực lượng vận hành, sửa chữa các nhà máy điện, lưới điện, điều độ hệ thống điện, vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng, hệ thống CNTT trong thời gian giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, EVN cũng thực hiện xét nghiệm Covid-19 định kỳ cho nhân sự trực ca, đi công tác, vừa đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, ổn định, vừa đảm bảo cung cấp điện cho xã hội đặc biệt là các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly… Với nỗ lực và quyết tâm cao, EVN và các đơn vị thành viên đã duy trì hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ kép ”vừa đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội”.

Doãn Phong