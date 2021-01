Ngày 11/1/2021, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) ra mắt sản phẩm “Phúc bảo bổ trợ tai nạn toàn diện” (ADR01), với quyền lợi tăng cường tới 400% số tiền bảo hiểm.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 năm (từ ngày 15/10/2015 - 14/10/2020), cả nước xảy ra 94.024 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39.917 người, bị thương 77.477 người. Tính riêng trong 11 tháng của năm 2020, cả nước xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người).

Ngoài ra, theo báo cáo của 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 6 tháng đầu năm 2020 trên toàn quốc đã xảy ra 3.349 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), làm 3.450 người bị nạn; trong đó: số người chết vì TNLĐ là 378 người, số người bị thương nặng là 806 người.

Những số liệu trên cho thấy những tai nạn không thể dự đoán trước luôn hiện hữu. Tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và với bất kỳ ai. Hậu quả của tai nạn có thể gây xáo trộn cuộc sống và ảnh hưởng lớn đến gia đình, không chỉ về tinh thần mà còn là gánh nặng về tài chính.

Với mong muốn giúp khách hàng đảm bảo nguồn tài chính dự phòng trước những rủi ro của cuộc sống, Fubon Life Việt Nam không ngừng phát triển những sản phẩm bảo hiểm mới, mang đến nhiều quyền lợi cho khách hàng. Mới đây, Fubon Life Việt Nam đã được Bộ Tài chính cấp phép cho sản phẩm mới là “Phúc bảo bổ trợ tai nạn toàn diện” (ADR01).

Đại diện Fubon Life Việt Nam cho biết, sản phẩm này bảo vệ khách hàng toàn diện trước những rủi ro không mong muốn do tai nạn, với tổng quyền lợi lên đến 400%.

Theo đó, công ty sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm tử vong do tai nạn. Quyền lợi chi trả gấp đôi khi người được bảo hiểm tử vong do tai nạn khi đang sử dụng các phương tiện vận chuyển thương mại công cộng, bao gồm: xe buýt, tàu hỏa, tàu điện ngầm, tàu điện trên cao; khi người đó là hành khách có mua vé. Khi người được bảo hiểm tử vong do tai nạn hàng không, công ty sẽ chi trả gấp 3 lần, lên tới 300% số tiền bảo hiểm. Khi người được bảo hiểm xảy ra nhiều sự kiện, có thể nhận tổng chi trả các quyền lợi lên đến 400% số tiền bảo hiểm.

Cùng với đó, đại diện Fubon Life Việt Nam cho biết, với sản phẩm này, khách hàng có thể gia tăng bảo vệ tai nạn toàn diện cho cả gia đình trong 1 hợp đồng. Đồng thời, khách hàng có thể mở rộng, gia tăng quyền lợi bảo vệ trước rủi ro tai nạn, thông qua bổ sung quyền lợi thương tật do tai nạn được mở rộng như: quyền lợi bỏng, gãy xương, chấn thương cơ quan nội tạng...

Một điểm nổi bật khác của sản phẩm “Phúc bảo bổ trợ tai nạn toàn diện” là phí bảo hiểm thấp, giá trị bảo vệ do tai nạn dài lên tới 40 năm. Cụ thể, với lựa chọn thời hạn hợp đồng linh hoạt từ 5 - 40 năm, người được bảo hiểm được tạo điều kiện tham gia bảo hiểm liên tục, hạn chế sự biến động phí và những nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng so với các sản phẩm tái tục hàng năm.

Ông Rick. Chiang - Tổng Giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ: “Với nhiều quyền lợi gia tăng, sản phẩm “Phúc bảo Bổ trợ Tai nạn Toàn diện” là giải pháp bảo hiểm toàn diện bảo vệ cả gia đình trước những rủi ro tử vong, tai nạn, bệnh tật. Với sản phẩm mới này, khách hàng của Fubon Life Việt Nam không chỉ được bảo vệ trước những rủi ro tai nạn nghiêm trọng, mà còn được bảo vệ tăng cường trong những chấn thương thường gặp. Fubon Life Việt Nam hy vọng tiếp tục là điểm tựa đồng hành cùng khách hàng trong cuộc sống và tương lai”

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon (thuộc Tập đoàn Tài chính Fubon) thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam năm 2010. Với triết lý kinh doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo”, Fubon Life Việt Nam phát huy thế mạnh Tập đoàn tài chính Fubon, không ngừng phấn đấu để cung cấp sản phẩm bảo vệ an toàn tài chính đa dạng, chuyên sâu, dịch vụ trọn gói cho khách hàng. Fubon Life Việt Nam tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Những hoạt động như: xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ em, tặng dụng cụ học tập… là những hoạt động xã hội mà công ty đã triển khai và sẽ thực hiện lâu dài.

Thúy Ngà