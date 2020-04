Giữa lúc hoạt động nhiều ngành nghề đang có những dấu hiệu chững lại do dịch bệnh, FWD vẫn quyết định rót thêm hơn 10.000 tỉ đồng vào thị trường Việt Nam.

Theo công bố mới đây của Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, công ty này đã tăng vốn điều lệ gấp gần 4 lần, từ 3.675 tỷ đồng lên hơn 13.937 tỷ đồng. Trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, giới tài chính đánh giá đây là một tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế Việt Nam.

Bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn nhất xáo trộn mạnh

Với việc FWD tăng vốn lần này, vị trí các doanh nghiệp lớn nhất thị trường bảo hiểm Việt Nam về vốn điều lệ sẽ thay đổi đáng kể. Theo đó, FWD từ vị trí thứ 9 đã vươn lên dẫn đầu.

Có nhiều tiêu chí để xếp hạng các doanh nghiệp bảo hiểm: về vốn điều lệ, thị phần doanh thu bảo hiểm khai thác mới, thị phần tổng doanh thu phí, lợi nhuận… Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vốn điều lệ là tiêu chí nặng ký nhất vì thể hiện sức mạnh tài chính của các doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại và cam kết gắn bó dài lâu của họ với thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng khi sản phẩm bảo hiểm thường có vòng đời rất dài, 5 năm, 10 năm, 20 năm và có thể suốt cuộc đời.

Đó cũng chính là lý do buộc các doanh nghiệp bảo hiểm không ngừng rót thêm vốn để thuyết phục người tiêu dùng. Nguồn tài chính vững mạnh sẽ giúp các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ cho các kế hoạch phát triển tại thị trường Việt Nam, bao gồm nâng cấp công nghệ, tuyển dụng nhân sự, mở rộng mạng lưới phân phối, đặc biệt là đảm bảo mức trách nhiệm và an toàn tài chính cho khách hàng và các đối tác phân phối sản phẩm bảo hiểm.

FWD là ai?

FWD gần như là thành viên đến muộn nhất của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vốn được xem là “đông đúc” với những tập đoàn lâu đời và danh tiếng. Tuy là người mới đến, FWD ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng bởi cách làm khác biệt. Trái với những quan điểm cho rằng bảo hiểm nhân thọ rất phức tạp, khó nắm bắt, công ty này khẳng định “bảo hiểm phải dễ hiểu” nên đã thực hiện những thay đổi đột phá để đơn giản hóa bộ hợp đồng bảo hiểm. Sự thay đổi này, theo họ, nhằm giúp khách hàng đọc và hiểu hợp đồng của mình một cách dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, để mang lại cho khách hàng sự an tâm tối đa, FWD Việt Nam cũng đã tối giản số lượng loại trừ bảo hiểm trong tất cả các sản phẩm để mang đến cho khách hàng phạm vi bảo vệ tối đa với mức phí bảo hiểm không đổi.

Sau hơn 3 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, FWD đã nhanh chóng vươn lên là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất thị trường và nay chính thức trở thành doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất cả nước tính theo vốn điều lệ.

Đứng sau quyết định tăng vốn của FWD Việt Nam là Tập đoàn FWD - một thành viên trực thuộc Tập đoàn đầu tư Pacific Century Group của tỉ phú Richard Li. FWD được thành lập năm 2013 thông qua việc mua lại doanh nghiệp bảo hiểm ING tại Hồng Kông, Ma Cao và Thái Lan. Sau đó, bằng việc chi hơn 6 tỉ USD đầu tư mua bán sáp nhập doanh nghiệp, FWD đã nhanh chóng mở rộng và thâm nhập vào các thị trường mới như Indonesia, Philippines, Singapore, Việt Nam, Nhật, Malaysia. Từ đây, FWD trở thành tập đoàn bảo hiểm có mặt rộng khắp tại 9 nước châu Á với tổng tài sản hơn 50,9 tỉ USD với 7,5 triệu khách hàng và 6.200 nhân viên.

Mới đây nhất, Tập đoàn FWD đã mua lại toàn bộ cổ phần của Ngân hàng thương mại Siam (Thái Lan) tại Công ty bảo hiểm nhân thọ SCB Life, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác phân phối bảo hiểm dài hạn qua ngân hàng này. Tập đoàn này cũng đã mua lại MetLife Hồng Kông và trở thành đối tác chiến lược của của nhiều ngân hàng lớn tại châu Á như Security Bank Corporation tại Philippines, HSBC tại Malaysia, Commonwealth of Australia tại Indonesia, ICBC - Industrial and Commercial Bank of China tại Hồng Kông...

Sắp tới, FWD dự tính mở rộng kinh doanh sang thị trường Trung Quốc và trở thành tập đoàn bảo hiểm có mạng lưới rộng khắp châu Á - Thái Bình Dương. Theo thông tin từ Reuters, tập đoàn này đang có kế hoạch IPO tại Singapore.

Với tư duy khác biệt về bảo hiểm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ của mình, tập đoàn FWD đã mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ, sản phẩm đơn giản và dễ hiểu thông qua ứng dụng công nghệ số thông minh. Tập đoàn này từng tuyên bố mục tiêu hướng đến là trở thành nhà bảo hiểm hàng đầu châu Á với tầm nhìn thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm.

Trả lời báo giới về quyết định tăng vốn lần này, ông Huỳnh Hữu Khang - Tổng giám đốc FWD Việt Nam cho biết “Quyết định đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam tại thời điểm này sẽ là lời khẳng định cho cam kết phát triển lâu dài và bền vững của FWD tại Việt Nam. Với nguồn vốn lớn mạnh này, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, tạo ra những sản phẩm ưu việt hơn, nâng cao dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng, mở rộng và đa dạng hóa các kênh phân phối và hợp tác với những đối tác lớn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm tốt nhất cho người dân Việt Nam và thực hiện tầm nhìn của chúng tôi là thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”.

Trần Hoàng