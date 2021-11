Ngành vật liệu hoàn thiện nhà - gạch ốp lát ceramic - đã chuyển hướng tập trung vào các giải pháp hỗ trợ cải thiện không gian sống một cách an toàn, khỏe mạnh. Trong số đó gạch kháng khuẩn là một giải pháp thông minh có nhiều ưu điểm.

Các nghiên cứu cho thấy, Nano Bạc gồm các hạt phân tử bạc siêu nhỏ kích thước 1-100nanomet (1nanomet = 1/1000000 mm), giải phóng ra ion Ag+ phá vỡ màng tế bào của các sinh vật đơn bào (vi khuẩn, nấm, tảo) khi chúng tiếp xúc. Ion dương Ag+ tương tác với nhóm Peptidoglican (nhóm có nhiệm vụ chuyển oxy) - gây ức chế khả năng vận chuyển oxy vào trong tế bào, dẫn đến tiêu diệt những sinh vật này.

Nano Bạc đã được ứng dụng phổ rộng trong rất nhiều lĩnh vực đời sống như: nước rửa thực phẩm, tiệt trùng thiết bị y tế, nông nghiệp… Độ an toàn của Nano Bạc thể hiện ở việc không gây ra độc tính, tác dụng nhanh, không gây kích ứng, dị ứng (khi sử dụng ở mức độ cho phép) trong quá trình diệt khuẩn.

Theo công bố của Prime, gạch kháng khuẩn Prime thử nghiệm khả năng diệt khuẩn có hại trong phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế với các phép thử tiêu chuẩn ISO 22196:2011. Hai loại khuẩn có hại chính được thử nghiệm là khuẩn E.coli (Escherichia coli) và khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus). Với các kết quả diệt khuẩn trên các mẫu thử chứa khuẩn E.coli đạt 99,45% và khuẩn tụ cầu vàng đạt 96,13% liên tục trong 24 giờ.

Tại Prime, gạch kháng khuẩn cũng được phát triển dựa trên cơ chế diệt khuẩn của Nano Bạc. Bề mặt gạch được phủ tráng men đã hòa trộn Nano Bạc và trải qua quá trình nung nhiệt độ cao (1000 - 1200 độ C) cho đến khâu cuối cùng hoàn thiện sản phẩm.

Theo Prime, do nano bạc được trộn trong men phủ bề mặt của gạch nên tác dụng diệt khuẩn của gạch kháng khuẩn được so sánh tương đương với tuổi thọ của gạch. Sử dụng gạch kháng khuẩn cũng là giải pháp phát huy tác dụng lâu hơn nhiều so với khi bạn chỉ sử dụng các loại nước chùi rửa tiệt trùng bề mặt khác. Thêm vào đó diện tiếp xúc trực tiếp giữa bề mặt sàn/tường đối với bộ phận cơ thể con người (ví dụ tiếp xúc chân tay trần) là lớn trong tổng thời lượng sinh hoạt.

Hiện gạch kháng khuẩn Prime được sản xuất theo hai dòng gạch ceramic (nhóm gạch BIb hoặc BIIa) và dòng porcelain (nhóm gạch BIa). Độ bền và đặc tính sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 13006:2012

Cũng như nhiều dòng gạch khác, gạch kháng khuẩn của Prime có nhiều mẫu mã đa dạng với phong cách khác nhau từ tối giản, đương đại đến cổ điển. Kích thước cũng linh hoạt phù hợp và giúp tối ưu chi phí khi sử dụng cho khu vực vệ sinh, bếp đến khu vực phòng khách, phòng ngủ.

Về giá thành, gạch kháng khuẩn được định giá cao hơn so với các dòng gạch cùng loại không có khả năng kháng khuẩn từ 20 - 30%. Tuy nhiên, khi xét trên yếu tố ích lợi lâu dài thì gạch kháng khuẩn cũng vẫn được nhiều người dùng coi là sự đầu tư xứng đáng cho một công trình cả đời người.

