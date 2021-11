Với các doanh nghiệp (DN) cần một hệ thống công nghệ bảo mật cao nhưng vẫn đáp ứng về hiệu quả, quản lý dễ dàng và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ứng dụng/website, nền tảng bảo mật của Akamai Technologies sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Việt Nam được đánh giá là một “điểm nóng” về an toàn, an ninh mạng tại khu vực Đông Nam Á. Với hàng nghìn cuộc tấn công mạng gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD (số liệu năm 2020 do Tập đoàn công nghệ Bkav công bố), cho thấy vấn đề bảo mật trên không gian mạng đang ở mức đáng ngại, đặc biệt là khi các tổ chức, DN đang nỗ lực chuyển đổi số, chuyển đổi ứng dụng lên Cloud, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao và kỳ vọng về quyền riêng tư, bảo mật của người dùng.

Theo Akamai Technologies - tập đoàn công nghệ nổi tiếng thế giới về an ninh mạng, sự gia tăng của các thiết bị di động, ứng dụng web, API làm tăng đáng kể rủi ro về bảo mật, kinh doanh và sự gia tăng của các nguy cơ an ninh mạng luôn luôn đi ngược lại với sự tin tưởng của khách hàng dành cho tổ chức.

Mục tiêu của hầu hết các tổ chức, DN là cân bằng giữa nhu cầu phát triển kinh doanh và khả năng bảo mật, đồng thời xây dựng lòng tin của người dùng cuối ở tất cả các điểm chạm công nghệ, qua nhiều lớp ứng dụng, API… Câu hỏi đặt ra đâu là giải pháp gỡ nút thắt cho tất cả?

Akamai Technologies hiện đang cung cấp nền tảng bảo mật theo khung SASE (Secure Access Service Edge - bảo mật truy cập dịch vụ biên), áp dụng các biện pháp kiểm soát bảo mật cụ thể như: Zero Trust Network Access, cổng truy cập web bảo mật trên đám mây. Những công cụ này giúp người dùng truy cập tài nguyên an toàn, ngăn chặn các tác nhân độc hại xâm nhập vào hệ thống.

Sơ đồ hoạt động của nền tảng biên thông minh - Akamai

Giải pháp bảo mật của Akamai được xây dựng trên nền tảng biên thông minh (Intelligent Edge Platform), được phân loại thành ba danh mục giải pháp: Điện toán biên và phân phối, Bảo mật ứng dụng web và API, Zero Trust.

Đại diện Akamai cho biết, tại đây, các giải pháp bảo mật đều phải “trong suốt” với người dùng cuối, mọi công nghệ đều phải giữ cho trải nghiệm của khách hàng được tối ưu.

“Intelligent Edge của Akamai sở hữu quy mô, khả năng phân phối lớn trên thế giới, với hơn 4.100 điểm PoP toàn cầu trên 136 quốc gia, kinh nghiệm ngăn chặn hàng tỷ cuộc tấn công ứng dụng web và xác thực thông tin, giải pháp bảo mật của Akamai đáp ứng tối đa nhu cầu về hiệu suất bảo vệ mà tổ chức, DN yêu cầu”, đại diện Akamai nói.

Trong sự kiện Vietnam Security Summit 2021, ông Đào Việt Hùng - Trưởng Đại diện Akamai Technologies Việt Nam đã chia sẻ về chuyên đề “Xu hướng và giải pháp an toàn thông tin mạng cho điện toán đám mây”: “Những nền tảng biên thông minh như của Akamai sẽ là xu hướng tiếp cận tất yếu của của các DN nhằm bảo vệ lợi ích thương mại trên cơ sở bảo mật dữ liệu một cách tối đa”.

“Tham gia thị trường Việt Nam từ năm 2017 thông qua việc hợp tác chiến lược với Viettel IDC - nhà cung cấp nền tảng cho chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam, Akamai đã mang đến giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp Việt tự tin trong việc chuyển đổi dữ liệu lên Cloud”, ông Hùng cho biết thêm.

Akamai là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới về lĩnh vực an ninh mạng. Dịch vụ bảo mật của Akamai được đánh giá là hiệu quả, triển khai nhanh chóng, không can thiệp vào hệ thống hiện tại, với chi phí đầu tư ban đầu thấp, đồng thời có những cảnh báo thông minh nhằm tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành và quản lý. Nhiều DN lớn tại Mỹ, Singapore… đều là khách hàng của Akamai. Tại Việt Nam, Akamai hiện có gần 800 máy chủ.

Ngọc Minh