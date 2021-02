Được nghiên cứu và sản xuất với công nghệ giảm nếp nhăn, trẻ hóa da tại Hàn Quốc, tinh chất điểm 90s Wrinkle Removal Treatment Serum mang đến giải pháp hỗ trợ giữ gìn tuổi xuân cho phái đẹp.

Lão hóa và nếp nhăn - nỗi lo về sắc đẹp của phụ nữ

Sau tuổi 25, làn da người phụ nữ bước vào thời kì lão hóa. Khác với làn da tuổi 20 khỏe mạnh, nhanh phục hồi trước các tác động và tổn thương, các chức năng của da tuổi 25 bắt đầu suy giảm, gây tổn hại đến cấu trúc và hình thái của da. Trong đó, dễ thấy nhất chính là nếp nhăn và chảy xệ.

Nhiều phụ nữ từ 25 tuổi cảm thấy tự ti khi da xuất hiện nếp nhăn

Nếp nhăn có thể được hình thành do nhiều lý do, tuy nhiên, có 2 lý do chính:

Thiếu hụt collagen và elastin do tuổi

Collagen và elastin là những loại protein có sẵn trong da, có chức năng chống đỡ, tạo độ đàn hồi cho da luôn căng mọng và tươi trẻ. Theo thời gian, lượng collagen và clastin được hình thành ít hơn và kém chất lượng hơn, khiến da dần mất khả năng đàn hồi, sinh ra chùng nhão, chảy xệ và cả nếp nhăn.

Bên cạnh đó, sự xâm nhập bởi tia UV, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời cũng sẽ làm đứt gãy liên kết collagen và elastin từ tầng thân bì và hạ bì. Do đó, những vùng da càng mỏng, càng bắt nắng thì càng dễ bị lão hóa hơn, điển hình như: khu vực mắt, trán và khóe miệng.

Lượng collagen và elastine ở tầng hạ bì giảm mạnh, gây nếp nhăn khi phụ nữ trên 25 tuổi

Căng thẳng và thay đổi về hormone

Khi tinh thần căng thẳng và mệt mỏi, telomere - cấu trúc đặc biệt ở đầu tận cùng của nhiễm sắc thể có nhiệm vụ chống lại sự thoái hóa tế bào sẽ có xu hướng ngắn lại, khiến cho da những người bị stress dễ chùng và nhăn hơn người bình thường. Hormone của những người bị căng thẳng mãn tính cũng thay đổi, khi lượng hormone cortisol phá vỡ sự liên kết của các sợi collagen trên da được sản sinh nhiều hơn, khiến cho những dấu hiệu lão hóa bộc lộ rõ và sâu hơn trên gương mặt.

Giải pháp lưu giữ nét xuân

Những nguyên nhân nêu trên khả năng cao dẫn đến tình trạng: suy giảm về số lượng và chất lượng của collagen và elastin, khiến da mất khả năng chống đỡ và đàn hồi, do đó dẫn đến nếp gấp và chùng nhão trên da.

Vậy nên, để duy trì làn da đẹp, hỗ trợ làm chậm lão hóa, một trong những phương pháp phổ biến là bổ sung lượng collagen và elastin bị giảm sút, và kích thích da sản sinh thêm collagen tự nhiên bù đắp những liên kết protein đứt gãy.

Bổ sung Collagen và Peptide là phương pháp hỗ trợ làm chậm lão hóa da

Với mong ước gìn giữ nét thanh xuân, mang đến nét rạng ngời tự tin phái đẹp, những chuyên gia da liễu của thương hiệu Segno (Hàn Quốc) đã nghiên cứu, thử nghiệm và cho ra đời tinh chất trị nhăn điểm 90s Wrinkle Removal Treatment Serum. Tinh chất này có công dụng giúp dưỡng da, hỗ trợ làm giảm các nếp nhăn trên da.

Với công nghệ trẻ hóa - mờ nhăn, sử dụng những thành phần tối ưu để “đẩy lùi” lão hóa, 90s mang đến trải nghiệm sử dụng sản phẩm độc đáo. Bảng thành phần của 90s ấn tượng với những hoạt chất hỗ trợ tái tạo da như: Chứa 2 loại peptides là Acetyl hexapeptide (giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn trên da mặt) và Palmitoyl Pentapeptide-4 (giúp ngăn ngừa lão hóa da); serum còn chứa tổ hợp Amino Acids khác nhau, giúp làm dịu da, dưỡng ẩm, khi kết hợp với các dưỡng chất cấp ẩm có khả năng da trông căng mịn.

Cùng với đó, serum còn có các thành phần: water, Glycerin, Propylene Glycol…

90s Wrinkle Removal Treatment Serum có thiết kế đầu bấm tiện dụng, mỗi lần bấm sẽ cho ra một lượng sản phẩm bằng hạt gạo. Lượng tinh chất này theo nhà sản xuất là vừa đủ khi sủ dụng cho vùng da có nếp nhăn trên mặt.

Nhờ các thành phần ưu việt, 90s Wrinkle Removal Treatment Serum cung cấp dưỡng chất giúp cấp ẩm, hỗ trợ làm giảm nếp nhăn trên da. Nhà sản xuất cho biết, sản phẩm phù hợp với mọi loại da.

Lệ Thanh