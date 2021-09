Công ty TNHH Cung ứng thực phẩm Thanh Nga vừa thông báo đã được UBND phường Thanh Lương chấp thuận cho phép sản xuất, kinh doanh trở lại kể từ ngày 9/9/2021 với những phương án phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn cho người lao động.

Đầu tháng 8/2021 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về 20 trường hợp dương tính với Covid-19 liên quan đến Công ty TNHH Cung ứng Thực phẩm Thanh Nga. Công ty là đơn vị cung cấp thịt cho nhiều khách sạn, trường học, bệnh viện, cửa hàng tiện lợi và siêu thị lớn ở Hà Nội.

Sau khi hoàn thành việc cách ly, lãnh đạo công ty Thanh Nga đã nhanh chóng xây dựng phương án phòng, chống dịch để phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh với mục tiêu vừa chống dịch an toàn, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Bà Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng thực phẩm Thanh Nga

Theo bà Thanh Nga - Giám đốc Công ty Thanh Nga, công ty đã tổ chức phân loại các nhóm nhân sự có nguy cơ mắc cao, nhóm ít nguy cơ để có biện pháp quản lý, giám sát hàng ngày, hàng giờ. Theo đó, nhóm có nguy cơ cao như nhân viên giao - nhận hàng, ngoài việc tiêm chủng và thực hiện nghiêm túc theo khuyến cáo 5K của Bộ Y Tế, công ty chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng mua bổ sung bộ test và thực hiện test nhanh thường xuyên. Ngoài ra, công ty Thanh Nga cũng thành lập đội giám sát, theo dõi lịch trình di chuyển của nhân sự hàng ngày, theo dõi thông tin tình hình dịch bệnh khu vực của đối tác để sớm đưa ra biện pháp hợp lý.

Bà Nga cũng cho hay, đối với bộ phận hành chính giúp việc, công ty đã xây dựng phương án làm việc online, thực hiện làm việc luân phiên theo ca, kíp, hạn chế tối đa lực lượng lao động đến cơ quan làm việc. Với một số bộ phận khác, công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo mô hình 3 tại chỗ “ăn, ở và làm việc tại chỗ”. Tất cả các nhân sự ra vào cơ quan đều được yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, một số nhân sự bộ phận được test nhanh trước khi vào làm việc.

Quyết định cho phép Công ty Thanh Nga được hoạt động kinh doanh trở lại của UBND phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng

Công ty TNHH Cung ứng thực phẩm Thanh Nga thành lập từ năm 2006. Hiện công ty đã và đang tập trung cung cấp các loại thực phẩm tươi sống gia súc, gia cầm với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cùng nhiều tiêu chuẩn về chất lượng như: thịt lợn sạch theo tiêu chuẩn Vietgap; thịt bò úc được chế biến trong nước hay thịt bê và lợn mán…

Một số giấy tờ chứng nhận của cơ quan chức năng cấp cho Công ty Thanh Nga

Hệ thống kho lạnh bảo quản hiện đại, an toàn vệ sinh

Quy trình đóng gói sản phẩm và vận chuyển hàng hóa an toàn, chuyên nghiệp

Theo bà Thanh Nga, để trở thành đối tác tin cậy, uy tín của nhiều đơn vị trên địa bàn Thủ đô trong suốt thời gian qua, bên cạnh việc phải luôn luôn nỗ lực, cố gắng hết sức, công ty đã xây dựng hoàn thành, kiểm định và đánh giá nhiều tiêu chí sản xuất, kinh doanh. Trong đó, công ty đã sử dụng dây chuyển giết mổ đạt tiêu chuẩn HACCP (hệ thống xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy đáng kể đối với an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu chăm sóc vật nuôi ở trang trại tới khâu tiêu thụ trên thị trường). Công ty đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống phòng pha, lóc và bảo quản thực phẩm an toàn vệ sinh và hiện đại. Ngoài ra, công ty Thanh Nga cũng tập trung đào tạo xây dựng đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực thực phẩm tươi sống và làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng….

“Công ty Thanh Nga cam kết, dù trong mọi hoạt cảnh khó khăn nào, tập thể CBCNV cũng luôn đồng hành, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, đảm bảo chất lượng và ổn định giá cả”, bà Thanh Nga cho hay.

