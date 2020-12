Đằng sau những thành phẩm thời trang lung linh là bao công sức của dây chuyền sản xuất công phu. Cuối năm, guồng quay sản xuất đang tăng tốc hơn bao giờ hết để kịp phục vụ cho nhu cầu mua sắm, nhất là khi Tết truyền thống gần kề.

Ngành thời trang tham gia “cuộc đua” sôi động

Thời trang không chỉ có bay bổng, để hiện thực hoá ý tưởng của các nhà thiết kế, từ bản vẽ đến sản phẩm thật luôn là một thử thách. Từng khâu nhỏ phải thật tỉ mỉ, từ việc chọn lọc chất liệu cho đến sử dụng hệ thống thiết bị in ấn chất lượng, để cho ra được thành phẩm đúng tinh thần của thiết kế.

Chỉ cần một chi tiết lên vải bị lệch tông hay dư màu cũng có thể làm hỏng cả bộ sưu tập. Với các dòng sản phẩm thời trang phổ thông, khách hàng cũng ngày càng khó tính hơn với chất lượng mẫu in trên quần, áo.

Bên cạnh yêu cầu khắt khe về chất lượng, năng lực đáp ứng các yêu cầu về sản lượng cũng là một bài toán lớn. Để phục vụ những đơn hàng “khổng lồ” cho các dịp lễ Tết, năng lực sản xuất về chất lượng lẫn số lượng của các nhà xưởng phải được nâng cấp. Trước xu hướng thị trường thời trang dần chuyển sang mua bán trực tuyến, năng lực sản xuất đầu vào đang được các doanh nghiệp ưu tiên để giữ chân khách hàng trong cuộc cạnh tranh cung ứng gay gắt.

Trong “cuộc đua” này, hệ thống máy móc in ấn vải vóc cũng là một nhân tố quan trọng trong ngành công nghiệp thời trang. Việc in vải trước đây được xem là một trong những tác nhân gây tác động không tốt lên môi trường như tiêu tốn nước, sử dụng các hoá chất độc hại. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi khi người tiêu dùng ngày càng có trách nhiệm hơn, nhiều nhà sản xuất cũng đã tiên phong cải cách quy trình làm ra quần áo hiện đại.

“Ông lớn” ngành in Nhật Bản trong lĩnh vực phụ trợ thời trang

Theo đại diện Epson - thương hiệu máy in phun nổi tiếng tại Nhật Bản, doanh nghiệp đã thành công trong việc sáng chế công nghệ in vải kỹ thuật số, giúp giảm lượng nước tiêu thụ lên đến 90% và giảm mức tiêu thụ điện năng xuống dưới 30%. Không chỉ thân thiện với môi trường, hãng còn liên tục cải tiến các mẫu máy in phun, để tuân thủ các tiêu chuẩn ngày càng cao về sức khoẻ người tiêu dùng tại các thị trường khó tính.

Trong đó, lợi thế của Epson nằm ở “các chi tiết”, mọi sản phẩm đều giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí. Ví dụ, cả 2 dòng máy in kỹ thuật số trực tiếp lên áo (direct-to-garment) và in thăng hoa chuyển nhiệt (dye sublimation) đều là những lựa chọn hiệu quả về chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Espon giải thích, in trực tiếp trên quần áo là sử dụng mực gốc nước đặc biệt để thấm vào vải, cho phép thực hiện các bản in nhỏ ở một mức giá phải chăng. Bên cạnh đó, máy in thăng hoa chuyển nhiệt thì có thể dễ dàng in tùy chỉnh lên sản phẩm, từ đó có thể kiểm soát mọi phần của vải đang in. Đây là giải pháp cho những nhà sản xuất quần áo thể thao và phụ kiện thiết kế, khẩu trang in hình, cốc cá nhân hoặc vỏ điện thoại thông minh…

Đại diện Epson cũng cho hay, không chỉ giúp quá trình in ấn tiết kiệm, tính hiệu quả cũng là ưu thế vượt trội của những hãng sản xuất như Epson. Dòng máy in Epson SureColor ™ F-Series có khả năng in tốc độ cao, đồng thời đảm bảo chất lượng đầu ra và độ bền trên nhiều loại vật liệu in. Đầu in PrecisionCore TFP của Epson còn được xem là một trong những công nghệ in phun nhanh nhất trên thế giới.

Với công nghệ của máy in kỹ thuật số và máy in thăng hoa chuyển nhiệt F-Series của Epson, các nhà thiết kế có thể tự do thể hiện ý tưởng trên nhiều chất liệu với sự sống động tối đa về màu sắc, gồm cả màu gradients, trong từng thành phẩm. Từ nhu cầu in CMYK cơ bản cho đến in huỳnh quang, các yêu cầu thay đổi mẫu mã cho hợp nhu cầu thị trường cũng được cập nhật nhanh chóng.

Máy in vải kỹ thuật số Epson có thể in được nhiều hoa văn trên cùng một cuộn vải

Epson vừa đáp ứng được nhu cầu thị trường vừa góp phần thúc đẩy một môi trường sản xuất kinh doanh năng động, bền vững. Các sản phẩm thuộc dòng F-series của Epson được phân phối tại các đại lý trên toàn quốc như Saigon Full Color, Fuji Xerox Vietnam, Asean, Nguyên Phát…

Thúy Ngà