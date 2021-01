Hệ thống thu phí không dừng ePass của Viettel đã hoàn thành dự án đúng thời hạn so với yêu cầu của Thủ tướng triển khai trong vòng 6 tháng, tăng trưởng hơn 80% so với số lượng trạm thu phí không dừng thực hiện trong 4 năm trước đó.

Hệ thống ePass tích hợp nhiều công nghệ hiện đại

Ngày 29/12/2020, hệ thống thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 2 chính thức được đưa vào vận hành. Hệ thống có tên gọi ePass do Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), thành viên Tập đoàn Viettel phối hợp với các nhà đầu tư BOT triển khai dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Tổng cục Đường bộ.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng: “Việc triển khai dự án thu phí không dừng không chỉ là trách nhiệm của riêng Bộ GTVT mà còn liên quan đến các nhà đầu tư BOT, các ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ và các bộ, ngành đang giải quyết hành lang pháp lý. Trong giai đoạn 2 có sự tham gia của Viettel, với những kinh nghiệm học hỏi từ giai đoạn 1 thì nhà cung cấp dịch vụ này có đủ điều kiện về hành lang pháp lý, năng lực để triển khai rất nhanh và rút ngắn được thời gian gần 2 năm so với giai đoạn 1, đạt được hiệu quả tốt trong giai đoạn 2 về lắp đặt hệ thống thu phí không dừng”.

Hệ thống ePass của Viettel triển khai được những công nghệ hiện đại nhất, theo tiêu chuẩn của các quốc gia phát triển trên thế giới như: Công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR), giúp cho việc đăng kí sử dụng dịch vụ của khách hàng chỉ tốn khoảng 3 phút. Hệ thống tính cước thời gian thực (OCS) do Viettel tự nghiên cứu phát triển, giúp cho thời gian lưu thông xe qua trạm giảm 60 lần so với thời gian trả phí bằng tiền mặt.

Bộ GTVT và Viettel đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam đứng trong top 10 quốc gia có tỷ lệ phương tiện dán thẻ thu phí tự động cao nhất trong khu vực. Ông Lê Đình Thọ nhấn mạnh, hệ thống thu phí tự động ePass sẽ là một đòn bẩy giúp phổ cập dịch vụ thu phí không dừng trên toàn quốc, tiến đến phát triển giao thông số tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành kết nối thử nghiệm và kết nối thực sự đã cho kết quả tốt, các chỉ số đều liên thông giữa Dự án thu phí không dừng giai đoạn 1 và 2 và từ 31/12/2020 toàn bộ các trạm BOT trên toàn quốc sẽ được kết nối với nhau an toàn”.

Về mặt pháp lý, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã có văn bản khẳng định quyền xuất hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ Dự án thu phí không dừng giai đoạn 1 và 2 rõ ràng và đầy đủ. Đối với ví điện tử, Ngân hàng Nhà nước cũng đã cấp phép cho Viettel cũng như BOO1, hai nhà đầu tư này đã làm việc và kết nối với các ngân hàng thương mại.

Đặc biệt, giải pháp thanh toán trực tuyến khi kết nối với ViettelPay giúp khách hàng không cần nạp tiền vào tài khoản giao thông. Khách hàng có thể lựa chọn phương án phù hợp nhất, hoặc đơn giản hóa quá trình thanh toán để tiết kiệm thời gian tiêu biểu như hình thức thanh toán trực tiếp khi qua trạm thông qua liên kết với tài khoản Viettelpay. Như vậy, khách hàng không cần phải nạp tiền vào tài khoản giao thông mà chỉ cần thực hiện liên kết tài khoản giao thông với tài khoản ViettelPay, khi đi qua trạm hệ thống sẽ thực hiện quét và trừ tiền trực tiếp vào tài khoản ViettelPay.

Viettel có nhiều lợi thế triển khai thu phí không dừng

Ông Lê Đăng Dũng - Quyền chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho hay, khi xây dựng dự án, chúng tôi mô tả rất rõ các mục tiêu hướng tới. Thứ nhất là giúp người lái xe thuận tiện trong lưu thông. Ví dụ như khi lái xe không phải dừng lại để mua vé thì sẽ tiết kiệm được thời gian, giao thông đỡ tắc nghẽn tại các điểm thu phí như trước đây, không phải mất công cho những thao tác như chuẩn bị tiền mặt, tiền lẻ rồi nhận vé, trả vé nữa.

Thứ hai, áp dụng hệ thống này rất minh bạch, mọi xe qua trạm đều được kiểm soát bởi hệ thống công nghệ, kỹ thuật. Thứ ba, hệ thống thu phí không dừng tự động giúp giảm số lượng lớn nhân công mà trước đây phải tổ chức cả 3 ca với hàng trăm người ở mỗi trạm để bán vé, thu tiền. Bây giờ với lái xe thì chỉ cần dán một thẻ nhỏ rất đơn giản là ePass, đồng thời tạo một tài khoản giao thông, sau đó khi qua trạm thì hệ thống sẽ tự động mở cho lái xe qua và khấu trừ tiền và báo kết quả.

Ông Lê Đăng Dũng cho biết: “Viettel có mạng lưới viễn thông phủ khắp đất nước và đương nhiên, về công nghệ, kỹ thuật thu phí không dừng sẽ phải dựa trên mạng lưới viễn thông để liên kết với nhau và đây là lợi thế của Viettel. Thứ hai, Hệ thống giao thông thông minh cũng dựa rất nhiều vào các phần mềm, các nền tảng công nghệ hiện đại và Viettel đang là doanh nghiệp công nghệ mạnh nhất hiện nay.

Thứ ba, Viettel cũng rất mạnh trong an ninh thông tin, bảo mật thông tin, an toàn mạng lưới. Để mạng lưới không bị phá huỷ, không bị tấn công, ví dụ tấn công để lấy tiền của khách hàng chẳng hạn, thì công nghệ bảo mật phải mạnh. Đồng thời Viettel cũng là một nhà sản xuất, nên rất nhiều thiết bị phục vụ hệ thống cũng sẽ do Viettel sản xuất ra. Khi mạng lưới được xây dựng hoàn thiện, với các thiết bị của Viettel làm chủ thì tính an toàn, bảo mật lại càng được nâng cao. Thứ tư, chúng tôi có đội ngũ nhân sự rất hùng hậu trên phạm vi toàn quốc, trên tất cả các địa bàn từ thành phố, đô thị đến vùng sâu, vùng xa, đây là một lợi thế rất lớn”.

Doãn Phong