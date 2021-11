Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Helycan Plus kết hợp các thành phần thảo dược như cà gai leo, nấm linh chi với hoạt chất L- Arginine HCL của y học hiện đại, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ, giải độc và tăng cường chức năng gan…

Ứng dụng tinh hoa y học cổ truyền

Thực phẩm bảo vệ sức (TPBVSK) dưới dạng viên sủi Helycan Plus có thành phần nấm linh chi nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Theo các nhà khoa học hiện đại, nấm linh chi có chứa hoạt chất Triterpen, có nhiều tác dụng tốt cho gan như: thực hiện cơ chế ức chế sự phóng thích histamine của cơ thể, từ đó đẩy mạnh hấp thụ oxy cũng như tăng cường hoạt động của gan, làm giảm những dị ứng do men gan tăng.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chất triterpen có trong nấm linh chi giúp làm mát gan, phục hồi các hoạt động của tế bào gan. Do đó, khi sử dụng nấm linh chi, người dùng sẽ được tăng cường kích thích tiết ra Interferon, hạn chế virus, giúp giải độc, bài tiết, trao đổi chất của gan do ảnh hưởng của quá trình sử dụng bia rượu.

Công bố của nhà sản xuất TPBVSK Helycan Plus cũng cho biết, thành phần nổi bật thứ hai của sản phẩm này là hoạt chất Ampelopsin (hay còn gọi là DHM - Dihydromyricetin) có trong cây Khúng Khéng. Các nghiên cứu cũng cho thấy, hoạt chất ampelopsin có khả năng làm giảm hấp thu rượu trong hệ tiêu hóa, từ đó có thể làm hết nhanh các triệu chứng say rượu như đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn.

Sử dụng TPBVSK Helycan Plus theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất sẽ giúp tăng cường glutathione nội sinh- chất chống oxy hóa mạnh nhất trong cơ thể, glutathione hỗ trợ cơ thể giải độc thông qua gan nhờ gắn kết với các độc chất trong gan, chuyển hóa chúng và đào thải ra ngoài.

Kết hợp công nghệ hiện đại chuyển giao từ Nhật Bản và Ý

Một trong những điểm hạn chế của các thảo dược từ thiên nhiên là thường lẫn các tạp chất, nếu chỉ làm theo phương pháp đun sắc thông thường sẽ gây nhiều tác dụng phụ đối với cơ thể. Trong khi đó, đối với quy trình sản xuất TPBVSK Helycan Plus, các chuyên gia đã nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hiện đại từ Nhật Bản và Ý, giúp điều chế hoạt chất từ thiên nhiên, loại bỏ tạp chất và chất gây hại mà không làm mất đi dược tính quý báu.

Anh Hồng Nam (33 tuổi, Hà Nội) cho biết đã mắc bệnh men gan cao do dùng nhiều bia rượu. Sau khi biết đến sản phẩm Hepycan Plus có công dụng giải độc, bảo vệ và tăng cường chức năng gan, ngăn bệnh tiến triển xấu đi nữa nên đã mua về dùng.

“Sau hơn 1 tháng tôi thấy sức khoẻ cải thiện, rõ nhất là tình trạng vàng da, vàng mắt giảm hẳn, ăn ngon miệng, ngủ ngon hơn”, anh Nam chia sẻ.

Theo cam kết của nhà sản xuất, các dược chất có trong viên sủi Helycan Plus không bị biến đổi tính cũng như tác dụng sau khi sấy khô, so với các phương pháp sấy nhiệt thông thường khác. Ưu điểm vượt trội của công nghệ chiết xuất bằng phương pháp C02 siêu tới hạn đến từ Ý bao gồm: Thu được hoạt chất có hoạt tính và hàm lượng cao; Phân tách các hoạt chất tinh khiết, loại bỏ các hoạt chất không cần thiết do đó làm giảm độc hại cho cơ thể, chế phẩm sẽ an toàn hơn; Bảo toàn trọn vẹn tính năng tác dụng của hoạt chất.

Bên cạnh đó, sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tại nhà máy đạt chuẩn quốc tế GMP và được cấp giấy chứng nhận FDA của Mỹ, toàn bộ quá trình sản xuất, từ nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm duyệt kỹ càng với vườn dược liệu sạch, trải qua sơ chế, và đưa vào dây chuyền khép kín.

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Công Ty TNHH An Mộc Nhiên Việt Nam Website: helycanplus.com Hotline: 0388324444 Viên sủi Helycan Plus đã được Bộ Y Tế kiểm duyệt và cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Ngọc Minh