Để theo đuổi đam mê make up, Nguyễn Phương Hằng, bằng giỏi HV Tài chính và được nhận vào Kho bạc Nhà nước, vẫn theo học Quanbee Make up Academy rồi trở thành gương mặt ‘rất quen’ trong giới Make up Artist hay với bạn trẻ yêu thích trang điểm.