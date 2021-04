Vào tháng 4/2021, Hoiana khởi động hàng loạt chương trình chào Hè hấp dẫn với nhiều khuyến mãi du lịch và ẩm thực cho cả gia đình và dịch vụ đưa đón miễn phí từ thành phố Đà Nẵng.

Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana sẽ mang đến những hoạt động vô cùng sôi nổi, hứa hẹn đem đến những kỉ niệm đáng nhớ cho mọi gia đình trong mùa hè.

Mùa hè luôn được biết đến là quãng thời gian lý tưởng dành cho những chuyến đi cùng gia đình và bạn bè. Tạm rời xa khỏi chốn đô thị náo nhiệt và ngột ngạt, đây chính là lúc bạn tự thưởng cho mình và người thân những kì nghỉ dưỡng đáng nhớ, để có thể phục hồi cơ thể lẫn trí óc sau những tháng ngày làm việc căng thẳng, áp lực.

Tiệc lễ Phục Sinh kết nối yêu thương

Hoiana là điểm đến lý tưởng cho cho cả gia đình vào ngày Chủ nhật Phục Sinh. Cùng tận hưởng bữa trưa nhàn nhã bên hồ bơi, giữa những làn gió biển mát dịu tại The Cove. Các thiên thần nhỏ sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động thú vị như trượt nước và không thể thiếu chuyến đi săn trứng Phục sinh thú vị.

Chương trình diễn ra vào ngày Chủ nhật 4/4/2021 từ 10:00 - 18:00, tại nhà hàng The Cove.

Thưởng thức pizza bùng vị với mức giá siêu ưu đãi

Đến với nhà hàng The Garden, cả nhà cùng thưởng thức ngay 1 trong 2 vị pizza mới là Pizza gà nướng kiểu Ấn Độ hoặc Pizza thịt heo xá xíu chỉ với 160.000 đồng.

Chương trình áp dụng từ ngày 1/4 - 30/4/2021, tại nhà hàng The Garden.

Trải nghiệm phòng suite với gói “Stylish Easter Staycation”

Đặt ngay gói Stylish Easter Staycation để trải nghiệm căn phòng suite hiện đại và sang trọng, thưởng thức bữa sáng phong phú và thư giãn cùng liệu pháp spa và nhiều ưu đãi ẩm thực khác.

Từ VND 4,188,000 ++ mỗi đêm, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng hai đêm tại phòng suite thoáng đãng với tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp, phiếu ưu đãi 1,000,000 đồng, sử dụng tại nhà hàng The Terrace, The Edge và gọi món tại phòng, đưa đón hai chiều từ Đà Nẵng, Hội An, Sân Bay Quốc tế Đà Nẵng hoặc Chu Lai, cùng bữa sáng thịnh soạn cho hai khách tại nhà hàng The Terrace, butler riêng với dịch vụ chăm sóc cá nhân đặc biệt, nhiều hoạt động thú vị dành cho trẻ em tại khu vui chơi Play x Suite, tham quan và chơi gôn (có thu phí) tại sân gôn tiêu chuẩn Championship - Hoiana Shores Golf Club và đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ, sắp xếp các chuyến tham quan và hoạt động cá nhân.

Hoiana Shores Golf Club

Dịch vụ đưa đón miễn phí từ Đà Nẵng

Để giúp các gia đình thuận tiện cho việc di chuyển, Hoiana cung cấp những chuyến xe đưa đón miễn phí với nhiều khung giờ khác nhau trong ngày. Dịch vụ xe đưa đón 7 chỗ dành riêng cho Hội viên Hoiana Premier Rewards và phục vụ miễn phí theo thứ tự trước sau.

Hoiana_Stylish Easter Staycation

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi hoặc đặt phòng, liên hệ +84 (0) 235 858 8888 hoặc truy cập https://www.hoiana.com/vn/offer/stylist-easter-staycation/

Hoiana, khu nghỉ dưỡng phức hợp hiện đại nhất khu vực châu Á, trải dài trên bờ biển dài hơn 4km và tọa lạc gần với Di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận - Phố cổ Hội An. Khu nghỉ dưỡng phức hợp bên bờ biển tuyệt đẹp bao gồm các dịch vụ ẩm thực, mua sắm và giải trí hiện đại - Khu vui chơi có thưởng Hoiana Suncity, sân gôn Hoiana Shores Golf Club 18 hố Championship được thiết kế bởi huyền thoại Robert Trent Jones Jr., bốn khách sạn hạng sang được hợp tác quản lý bởi Tập đoàn Rosewood gồm có Hoiana Hotel & Suites, New World Hoiana Hotel, KHOS Hoiana và Rosewood Hội An.

Doãn Phong