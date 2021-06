Với phương châm mang đến giải pháp làm đẹp hiệu quả cho phụ nữ Việt, đến nay The Nature Book hiện có hơn 100 cửa hàng nhượng quyền và hơn 50 shop in shop trải dài trên khắp Việt Nam.

The Nature Book là thương hiệu mỹ phẩm thuộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ sản xuất Hòa Bình. Mang theo triết lý mang đến giải pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả, đón đầu xu hướng đến với phụ nữ Việt, 3 năm qua, công ty Hòa Bình cho biết The Nature Book mở rộng 5000 đại lý cùng hàng trăm cửa hàng trên cả nước.

Theo thông tin từ Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ sản xuất Hòa Bình, sức tiêu thụ của các cửa hàng The Nature Book lên đến 20.000 sản phẩm mỗi ngày.

Hệ thống trải dài trên khắp Việt Nam

Đặc biệt, Công ty Hòa Bình tiết lộ, nhiều khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm còn đồng hành trở thành đại lý của The Nature Book.

Như chị Hoài Thương - Giám đốc kinh doanh tiên phong của The Nature Book chia sẻ: “Mới đầu, mình sử dụng thấy thích nên chia sẻ cho mọi người cùng dùng. Sau đó, nhiều người biết cứ nhờ mua hộ, lâu dần mình nghĩ: Đằng nào cũng mua hộ nhiều, sao mình không kinh doanh luôn nhỉ? Thế là mình quyết định tìm hiểu rồi ký hợp đồng trở thành cộng tác viên. Cứ đều đặn hàng tháng, lượng khách hàng liên tục gia tăng, mình cũng liên tục được thăng cấp trở thành đại lý, tổng đại lý và giờ là Giám đốc kinh doanh”.

Cùng chị Hoài Thương, The Nature Book hiện có hàng nghìn phụ nữ cùng tham gia cộng tác phân phối sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Hòa Bình cho hay, trong tương lai The Nature Book vẫn tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa thông qua kế hoạch mở rộng quy mô đến các thị trường khác ngoài khu vực trung tâm đông dân cư, từ đó gia tăng sự hiện diện tại các thị trường mới.

Đồng thời, công ty Hòa Bình cũng hướng đến mang trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, song song mở rộng các kênh bán hàng trực tuyến.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, The Nature Book còn mang tham vọng “phủ sóng” nhiều quốc gia khu vực châu Á, thậm chí đưa sản phẩm giới thiệu tại thị trường châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, mang đến giải pháp và xu hướng làm đẹp hiện đại.

