Công ty TNHH Umi No Shizuku đặc biệt mời TS Từ Ngữ - Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam đến chia sẻ kiến thức tại buổi Hội thảo “Cùng Fucoidan Umi No Shizuku xây dựng chế độ dinh dưỡng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống”. Đây là dịp để cập nhật kiến thức về chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường lối sống khỏe mạnh. Ngoài ra, khách hàng sẽ hiểu thêm về công dụng của chất Fucoidan kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Thời gian: 8:30 sáng Thứ 7, ngày 18/7/2020. Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình, số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nhằm đảm bảo sức khỏe và khoảng cách an toàn, hội thảo được tổ chức với số lượng khách hàng có giới hạn. Liên hệ đặt chỗ trước ngày 13/7/2020. Thông tin liên hệ: Tổng đài miễn phí: 1800 558802 Điện thoại: (024) 39368684/ 0934020210