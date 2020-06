TS.BS Daisuke Tachikawa, Viện phó Bệnh viện Wakamiya (Nhật Bản) đã tìm ra phương pháp hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của hợp chất Fucoidan có trong rong biển, tảo nâu.

Ung thư đang có xu hướng phát triển nhanh trên thế giới. Việt Nam là nước nằm trong nhóm có tỷ lệ người mắc bệnh cao với hơn 300.000 người mắc bệnh, gần 165.000 ca mắc mới và 115.000 bệnh nhân chết mỗi năm.

Chiếm tỷ lệ cao nhất trong năm qua là ung thư gan. Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) thống kê năm 2018 Việt Nam có 25.335 ca mắc mới và 25.404 trường hợp tử vong vì ung thư gan. Bệnh ung thư phổi xếp thứ hai với 23.667 người phát hiện bệnh trong năm và 20.701 người tử vong.

Phân chia theo giới tính, ung thư gan đang dẫn đầu loại bệnh ung thư thường gặp ở nam giới, kế tiếp là phổi, dạ dày, đại trực tràng. Ở nữ giới, ung thư thường gặp lần lượt là vú, dạ dày, phổi. Phần lớn bệnh ung thư đều có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Ung thư xảy ra khi có nhiều tế bào bất thường mà hệ thống miễn dịch trong cơ thể không thể xử lý kịp. Thay vì chết đi, các tế bào bất thường này tiếp tục phát triển không kiểm soát, từ đó hình thành các khối u ở mô. Vì vậy, để hỗ trợ cho quá trình điều trị ung thư, việc tăng cường hệ miễn dịch rất được chú trọng. Những cơ thể khỏe mạnh cũng nên chú ý đến điều này trong việc bổ sung chế độ dinh dưỡng cân bằng và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe hợp lý.

Sau nhiều năm nghiên cứu, TS.BS Daisuke Tachikawa, Viện phó Bệnh viện Wakamiya (Nhật Bản) đã tìm ra phương pháp hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của hợp chất Fucoidan có trong rong biển, tảo nâu.

Fucoidan có nguồn gốc cụ thể là một loại chất nhờn chỉ có trong tảo nâu như Kombu (tảo bẹ), Wakame (Undaria pinnatifida) và Mozuku (Cladosiphon okamuranus); nó cũng là một loại chất xơ hòa tan trong nước.

Trong các loại tảo nâu, theo TS. Tachikawa, Mozuku có nguồn gốc từ đảo Okinawa có hàm lượng Fucoidan cao nhất, nhờ có nguồn nước trong sạch và không bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm môi trường, tảo nâu Mozuku tại đây được hấp thụ nhiều Vitamin và khoáng chất trong nước biển. Fucoidan được chiết xuất trong tảo nâu Mozuku có khả năng tạo chức năng tự hủy diệt cho tế bào ung thư bằng cách kích hoạt chương trình Apotosis trong tế bào ung thư.

TS. Tachikawa cũng nghiên cứu một loại tảo nâu khác là Mekabu, cũng chứa Fucoidan có thể ức chế sự hình thành mạch máu mới nuôi tế bào ung thư. Kết hợp cùng Agaricus - một loại nấm có tác dụng kích hoạt hệ miễn dịch, để tạo thành hợp chất có nhiều công dụng với sức khỏe.

BS Daisuke Tachikawa tư vấn cho bệnh nhân

Hợp chất Fucoidan và Agaricus có trong sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku được bào chế thành 3 dạng: bột, viên và nước, giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cơ thể, giảm tác hại do hóa trị, xạ trị... Công thức bột có thêm cỏ lúa mạch, trà xanh, men bia, có thể thưởng thức như trà. Dạng viên nang gồm 3 thành phần của hợp chất trên, vỏ viên nang làm từ thực vật, rất dễ dàng sử dụng. Chai dạng nước được bổ sung thêm Vitamin C, E, B2, B6... Hàm lượng Fucoidan có trong một chai dạng nước tương ứng với 10 viên nang và 22 gói bột.

Hợp chất Fucoidan - chiết xuất từ tảo nâu Okinawa Mozuku, Mekabu bổ sung thêm chiết xuất sợi nấm Agaricus

(Nguồn: Công ty TNHH Umi No Shizuku)