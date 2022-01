Đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Hữu Nghị Food tung ra bộ hộp quà Tết “Lộc Xuân”, với màu đỏ rực rỡ cùng họa tiết hoa mai và cánh én mùa Xuân.

Từ lâu, việc “hái lộc” đầu năm đã trở thành một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc với mong muốn cầu những điều may mắn, tốt đẹp trong năm mới. Lấy cảm hứng từ truyền thống hái lộc về nhà dịp đầu năm với mong cầu đem đến những may mắn tốt lành cho năm mới, Hữu Nghị Food đã ra mắt sản phẩm hộp quà tết “Lộc Xuân”, gợi lên những giá trị tích cực về tài lộc và cả an nhiên hạnh phúc cho một năm sắp tới.

Bộ hộp quà Tết Lộc Xuân với diện mạo rực rỡ

Trong suốt hành trình 24 năm gắn bó cùng người tiêu dùng, bao gồm những dịp lễ Tết lớn như tết Trung thu, tết Nguyên đán..., Hữu Nghị Food ngày càng nhận được sự tin tưởng của khách hàng với những sản phẩm mứt tết, bánh kẹo các loại mang phong cách đương đại nhưng vẫn giữ trọn nét tinh hoa truyền thống và được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tết Nguyên đán năm nay, các sản phẩm hộp quà tết Lộc Xuân An Khang, Lộc Xuân Thịnh Vượng của Hữu Nghị Food như một lời chúc cho năm mới tốt lành, như ý, phúc lộc đủ đầy đến khách hàng.

Hộp quà Lộc Xuân An Khang có KLT 400g gồm 3 hộp nhỏ màu đỏ chứa bánh kẹo bên trong và túi xách bằng giấy cùng thiết kế bên ngoài. Các sản phẩm bên trong từng hộp nhỏ bao gồm bánh quy, bánh cracker Hữu Nghị, kẹo mềm Suri delight các vị.

Hộp quà Tết Lộc Xuân An Khang

Hộp quà Lộc Xuân Thịnh Vượng có KLT 1075g gồm các loại bánh kẹo khác nhau bên trong và túi xách bằng giấy cùng thiết kế bên ngoài. Các sản phẩm bên trong hộp quà bao gồm bánh trứng nướng vị kem sữa, bánh trứng nướng vị sầu riêng, bánh cookies chocochip, bánh kem xốp phô mai, bánh bông lan dâu mang nhãn hiệu Tipo, và kẹo Suri delight vị cherry.

Hộp quà Tết Lộc Xuân Thịnh Vượng

Hộp quà Lộc Xuân với diện mạo rực rỡ như góp thêm sự rộn ràng cho không khí những ngày đầu năm mới đang được bán với giá từ 99.000 đồng, hứa hẹn là một món quà Tết trọn vẹn tâm tình và phù hợp ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán này.

Khách hàng có thể tới các siêu thị, cửa hàng tạp hóa để mua các sản phẩm bánh mứt kẹo Tết của Hữu Nghị Food hoặc mua trực tuyến qua các kênh thương mại điện tử uy tín như Shopee, Tiki, Sendo với nhiều ưu đãi hấp dẫn theo từng sàn hoặc mua trực tiếp tại website tet.huunghi.com.vn

Website bán hàng tết của Hữu Nghị Food giúp khách hàng mua sắm tiện lợi hơn

