Sau 15 năm dựng xây và phát triển, Công ty CP Phát triển Đầu tư Tập đoàn Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Group) đã trở thành cái tên quen thuộc, được hàng nghìn khách hàng lựa chọn thiết kế, thi công nội thất karaoke.

Đơn vị thiết kế, thi công nội thất karaoke ‘được lòng’ khách hàng

Hưng Thịnh Group tiền thân là Công ty Nội thất Hưng Thịnh được thành lập vào năm 2006, khởi đầu với việc thiết kế và thi công nội thất bar - phòng karaoke. Ra đời vào giai đoạn kinh doanh dịch vụ karaoke còn khá mới mẻ tại thị trường Việt Nam, nhưng với sự nhạy bén và am hiểu về thị hiếu người dùng, Hưng Thịnh đã dồn lực cho lĩnh vực này. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, niềm đam mê lớn, Hưng Thịnh đã xây dựng mạng lưới hơn 300 đối tác, khách hàng và hàng ngàn dự án triển khai trên toàn quốc.

Hưng Thịnh Group - 15 năm nỗ lực cống hiến trong lĩnh vực thiết kế - thi công phòng hát karaoke

Hưng Thịnh Group từng bước khẳng định chỗ đứng trong lĩnh vực nội thất karaoke tại Việt Nam với những con số thi công ấn tượng: 320 phòng (năm 2016), 336 phòng (năm 2017), 420 phòng (năm 2018), hơn 500 phòng (năm 2019). Mặc dù năm vừa qua chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng khi tình chung ổn định trở lại, Hưng Thịnh Group tiếp tục nhận được lời mời hợp tác từ nhiều khách hàng.

Mỗi năm Hưng Thịnh Group thi công đến hàng trăm dự án

“Kinh doanh dịch vụ karaoke cần có chiến lược để tạo ra sự khác biệt, xây dựng được thương hiệu để thu hút và giữ chân khách hàng ngay cả khi thị trường cạnh tranh khốc liệt hay chuyển sang bão hòa. Hiểu rất rõ về điều này nên chúng tôi biết cách tạo ra những phòng karaoke đẹp nhất, một cơ sở kinh doanh karaoke đẳng cấp nhất... và trên hết chúng tôi có đội ngũ công nhân viên hùng hậu biết cách hỗ trợ khách hàng" - đại diện Hưng Thịnh Group chia sẻ.

Hưng Thịnh Group quy tụ đội ngũ kiến trúc sư tài hoa, đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao. Công ty chú trọng xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ, chế độ bảo hành, hậu mãi tốt.

“Mỗi khách hàng đến với Hưng Thịnh Group đều được trải nghiệm dịch vụ cao cấp, hài lòng với cách tư vấn, cách tiếp nhận và triển khai dự án. Trong thực thi, tính chuyên nghiệp càng thể hiện rõ hơn, tất cả dự án đều được công ty cam kết bàn giao đúng tiến độ. Hầu hết khách hàng đều nhận định đội ngũ kiến trúc sư của Hưng Thịnh Group là những "chú tắc kè hoa", có thể đáp ứng mọi phong cách karaoke từ cổ điển hoàng gia, tân cổ điển sang trọng đến phong cách hiện đại trẻ trung” - đại diện công ty khẳng định.

Hưng Thịnh Group đáp ứng mọi phong cách thiết kế nội thất phòng karaoke

Trong thiết kế lắp đặt thi công nội thất karaoke, Hưng Thịnh Group chú trọng cung cấp các sản phẩm nội thất, vật dụng chuyên dụng phòng karaoke có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng vượt trội. Không chỉ đáp ứng yêu cầu về tính thẩm mỹ, Hưng Thịnh Group còn mang đến cho khách hàng không gian hài hòa như mong đợi, đáp ứng công năng sử dụng và hơn hết giúp người dùng trực tiếp cảm nhận chất riêng, thoải mái hát ca thư giãn.

Khát vọng chinh phục những lĩnh vực mới

Bên cạnh thế mạnh là thiết kế phòng karaoke và thi công nội thất karaoke… Hưng Thịnh Group còn đầu tư phát triển vào nhiều lĩnh vực khác như thi công xây dựng, tư vấn, môi giới bất động sản…

Sau 15 năm hình thành và phát triển, Hưng Thịnh Group định hướng phát triển "đa năng", tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng. Mới đây, Hưng Thịnh Group đã tham gia đường đua bất động sản, tham gia tư vấn, giới thiệu các dự án đẹp tập trung khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, các dự án nhà ở thấp tầng - khu biệt thự cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM. Hưng Thịnh Group đặt mục tiêu hỗ trợ mọi đối tượng tìm được bất động sản phù hợp khả năng tài chính, an toàn pháp lý, khả năng sinh lời cao.

