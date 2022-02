Khởi nghiệp đúng lúc đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Việt Nam, Juan's Tailor đã có một cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục.

Thương hiệu may đo phục vụ tại nhà

Đang làm giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội, nhiều người không khỏi bất ngờ khi Nguyễn Công Hoan quyết định nghỉ việc để mở một thương hiệu may đo phục vụ tại nhà cho các quý ông. Tuy nhiên, với Nguyễn Công Hoan, đó là một quyết định đúng đắn.

Anh chia sẻ: “Khi làm giám đốc ngân hàng, tôi có đặt may đo quần áo và được thợ may gọi đến để thử rất nhiều lần nhưng vì công việc bận rộn nên tôi cũng không đi ngay được. Điều đó khiến tôi nảy ra câu hỏi: Tại sao mình không mở dịch vụ may đo phục vụ tận nơi để tiết kiệm thời gian cho khách hàng.”

Anh Nguyễn Công Hoan - người sáng lập thương hiệu Juan's Tailor - may đo tại nhà

Từ câu hỏi đó, anh Hoan quyết định nghỉ công việc giám đốc ngân hàng mà nhiều người đang mơ ước để theo đuổi niềm đam mê kinh doanh bằng việc xây dựng thương hiệu Juan's Tailor. Tự nhận mình là người “ngoại đạo” nên Nguyễn Công Hoan hiểu rằng mình phải học hỏi và cố gắng hơn rất nhiều những người “có nghề”. Anh lặn lội tìm kiếm những người thợ giỏi tại các làng nghề chuyên may đo trên cả nước. Sau rất nhiều thời gian tìm kiếm và thử nghiệm, anh đã tìm được hơn 20 nghệ nhân may đo lành nghề tại Huế, Hà Nội, TP.HCM…

Nguyễn Công Hoan chia sẻ: “Với kinh nghiệm làm giám đốc ngân hàng, tôi nhận thấy, quy trình may đo cũng có thể áp dụng cách thức quản lý khách hàng như ngân hàng. Tách các phần việc may riêng và đo riêng. Chuyên môn hóa càng cao thì hiệu quả công việc càng tốt. Từ đó, tìm kiếm và xây dựng một đội stylist (nhà tạo mẫu) với con mắt thẩm mỹ nhạy cảm. Từ mong muốn của khách hàng, các stylist sẽ tư vấn và đưa ra lời khuyên để khách hàng lựa chọn được thiết kế phù hợp nhất. Sau đó, stylist sẽ đo và “đặt hàng” để các nghệ nhân theo số đo ấy thực hiện. Sau đó stylist sẽ mang đồ đến tận nơi cho khách hàng thử đến khi nào ưng ý thì thôi. Thái độ phục vụ tận tâm, tận lực và nhiệt thành của Juan's Tailor đã tạo ra sự hài lòng đến 95%.”

Các stylist của Juan's Tailor đến tận nơi, tư vấn, thiết kế và mang đến tận nơi cho khách hàng thử đến khi nào ưng ý

Chinh phục khách hàng bằng những chi tiết nhỏ nhất

Tháng 11/2019, Nguyễn Công Hoan bắt đầu xây dựng thương hiệu Juan's Tailor thì sau đó 1 tháng, đại dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam. Từ đó đến nay, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều từ đại dịch, không ít doanh nghiệp điêu đứng. Nhưng với chiến lược kinh doanh độc đáo, Juan's Tailor đã nỗ lực “lội ngược dòng”. Chỉ sau 2 năm thành lập và phát triển, Juan's Tailor đã có 3 showroom tại 89 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm; 308 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội và 200 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM.

Chia sẻ về quá trình “lội ngược dòng” của Juan's Tailor, anh Nguyễn Công Hoan tâm sự: “Chúng tôi chú trọng xây dựng thương hiệu từ chi tiết nhỏ nhất. Từ những phụ kiện nhỏ nhất trong bộ trang phục đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Đặc biệt, tôi rất chú ý đến việc xây dựng thương hiệu bằng chất lượng, uy tín và thái độ phục vụ. Dịch vụ tận nhà, bảo hành trọn đời các sản phẩm may mặc chính là điểm mấu chốt để Juan's Tailor chiếm được lòng tin của khách hàng. Chính những khách hàng của Juan's Tailor lại trở thành những người “quảng cáo” và giới thiệu sản phẩm của chúng tôi đến những khách hàng khác. Vì thế, sau hơn 2 năm thành lập giữa đại dịch, Juan's Tailor đã có hàng ngàn khách hàng thân thiết. Với tôi, thành công lớn nhất không phải là doanh thu mà là sự tin tưởng của khách hàng.”

Nguyễn Công Hoan mang khát vong phát triển Juan's Tailor trở thành thương hiệu toàn cầu

Chia sẻ về định hướng tương lai cho thương hiệu Juan's Tailor, Nguyễn Công Hoan cho biết: “Tôi có dự định trong khoảng 10 năm nữa, thương hiệu Juan's Tailor sẽ có mặt tại New York. Nhiều người cho đó là viển vông nhưng với tôi đó là khát vọng và tôi sẽ làm cho bằng được. Tôi rất thích câu nói của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: “Làm việc khó mới thú vị”. Việc đưa thương hiệu Juan's Tailor ra ngoài lãnh thổ của Việt Nam là một việc khó nhưng tôi tin vào tay nghề của người thợ Việt Nam, tôi tin rằng Juan's Tailor sẽ trở thành một thương hiệu may đo toàn cầu.”

Và với anh Hoan, sự ghi nhận và tin tưởng của khách hàng chính là động lực để Juan's Tailor nuôi dưỡng khát vọng vươn ra biển lớn.

Thế Định