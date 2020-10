Lazada Việt Nam vừa công bố các số liệu trong quý III/2020 (từ ngày 1/07 - 30/9/2020), cho thấy số lượng người tiêu dùng mua sắm thông qua kênh livestream LazLive trên ứng dụng Lazada tăng mạnh.

Cụ thể, số lượng đơn hàng thành công thông qua kênh livestream trong quý III/2020 tăng hơn 50 lần so với cùng kỳ năm trước; tổng số nhà bán hàng và thương hiệu tham gia livestream trong quý III/2020 tăng hơn 6,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái; số lượng thương hiệu chính hãng LazMall tham gia livestream tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, doanh thu của các thương hiệu và nhà bán hàng thông qua kênh livestream tăng hơn 420 lần cùng kỳ năm ngoái; gần 20.000 tập livestream đã được thực hiện từ trong 3 tháng qua, tổng lượt xem tăng 1,5 lần so với quý II/2020.

Cũng theo Lazada, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên chọn lựa hình thức mua sắm thông qua livestream để có được nhiều góc nhìn trực quan về sản phẩm, nhận được sự tư vấn trực tiếp từ các thương hiệu và nhà bán hàng, trong khi vẫn có thể thu thập những mã giảm giá. Hình thức thuận tiện này giúp người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm chất lượng với giá tiết kiệm.

Có thể thấy, không chỉ nhà bán lẻ mà các thương hiệu cũng ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn cùng Lazada trong các hoạt động livestream, cũng như các ngày hội Siêu ưu đãi. Trong đó, LazMall - hệ thống gian hàng chính hãng của Lazada, đã kết hợp cùng các thương hiệu thực hiện hàng loạt chương trình ưu đãi chính hãng hàng tháng từ đầu năm nay.

Lazada Việt Nam cũng cho biết, số lượng các thương hiệu và nhà bán hàng mới tham gia kinh doanh trên Lazada tiếp tục tăng mỗi ngày, để phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng. Lượt truy cập trên ứng dụng Lazada tiếp tục ghi nhận mức tăng đáng kể hàng ngày và hàng tháng.

Về tổng quan, báo cáo của Lazada tiếp tục cho thấy xu hướng mua sắm lạc quan của người tiêu dùng, cũng như mở ra triển vọng kinh doanh hiệu quả cho các thương hiệu và nhà bán hàng trên nền tảng này trong những tháng cuối năm. Theo đó, Lazada sẽ khởi động loạt lễ hội mua sắm cuối năm, dự kiến thu hút hàng triệu người tiêu dùng trên cả nước.

Đặc biệt, trong “Lễ hội mua sắm 11/11 - Sale to nhất năm”, Lazada sẽ mang tới nhiều ưu đãi hấp dẫn, miễn phí giao hàng, hàng triệu mã khuyến mãi với tổng giá trị lên đến 22 tỷ đồng, cùng hàng loạt các hoạt động livestream thú vị dành cho người tiêu dùng cũng như các thương hiệu và nhà bán hàng.

Ngọc Minh