Nhằm giúp trẻ có một mùa hè vui vẻ, ý nghĩa và trang bị kiến thức - kĩ năng cơ bản cho cuộc sống, Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm You Can Now đã xây dựng chương trình học “Khóa học Tôi trưởng thành” cho các con hè này.

Theo đại diện trung tâm, mùa hè “bình thường mới” sau thời gian giãn cách và học trực tuyến, thanh thiếu niên trong tầm tuổi cấp I (tiểu học), cấp II (trung học cơ sở), cấp III (trung học phổ thông) rất cần được củng cố khả năng giao tiếp hòa nhã, đúng mực trong các mối quan hệ xã hội với bạn bè, thầy cô, người lớn trong gia đình, cũng như khả năng thuyết trình - phản biện khi tham gia bài học trên lớp, hoạt động của trường.

Để giúp trẻ có được một mùa hè thực sự vui vẻ, có ý nghĩa và trang bị kiến thức - kĩ năng cơ bản cho cuộc sống, trung tâm đào tạo kỹ năng mềm You Can Now đã xây dựng chương trình học “Khóa học Tôi trưởng thành” dành riêng cho các con trong kỳ nghỉ hè này.

“Kỹ năng giao tiếp được xem là một năng lực cần thiết cho trẻ mở rộng quan hệ từ trong gia đình cho đến ngoài nhà trường và xã hội. Đây là một kỹ năng phức tạp bao gồm nhiều yếu tố và khác nhau, vì thế ngoài những yếu tố của năng lực nội tại có sẵn nơi trẻ, thì các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm áp dụng những biện pháp để giúp trẻ phát triển về kỹ năng giao tiếp thông qua việc tác động bằng cách kích thích nhiều giác quan, mà chủ yếu là nghe - nhìn và các xúc giác” - đại diện trung tâm chia sẻ.

Theo đó mục tiêu của khoá học nhằm giúp các em nắm được các kỹ năng trong giao tiếp ứng xử, mạnh dạn và cởi mở hơn; Tự tin bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân trước đám đông; Hình thành khả năng kiềm chế cảm xúc; Rèn luyện kỹ năng lắng nghe, phản hồi; Rèn luyện kỹ năng thuyết trình trước đám đông; Rèn luyện kỹ năng đàm phán, thuyết phục; Nâng cao sự tự tin, ứng xử linh hoạt, hình thành phản xạ trong giao tiếp; Phát triển tư duy đa chiều, tư duy logic.

Nội dung chương trình học được xây dựng sát với nhu cầu thực tế trong việc phát triển của trẻ, phù hợp với độ tuổi từ 7-15 tuổi.

Buổi 1: Làm quen, khám phá bản thân

Thực hành giới thiệu bản thân với giảng viên và các bạn

Chia sẻ về bản thân, biểu đạt suy nghĩ, cảm xúc tự nhiên

Buổi 2: Giao tiếp và kết bạn

Học cách làm quen, kết bạn và hòa nhập trong môi trường mới

Học cách ứng xử, chủ động trong mọi tình huống giao tiếp

Buổi 3: Lịch sự trong giao tiếp

Biết chào hỏi, quan tâm đến mọi người

Cách giao tiếp bằng mắt

Dùng câu hoàn chỉnh trong giao tiếp

Tôn trọng ý kiến của mọi người xung quanh

Cách giao tiếp lịch sự nơi công cộng

Buổi 4: Kỹ năng lắng nghe, phản hồi

Học cách lắng nghe, tư duy quan sát

Biết cách kiên trì, nhẫn nại phân tích vấn đề

Các cách lắng nghe đạt hiệu quả cao

Phương pháp lắng nghe giúp học sinh tập trung và đạt hiệu quả học tập cao nhất

Buổi 5: Ứng xử khi mắc lỗi

Phân biệt hành vi đúng sai

Biết nhận lỗi

Lời xin lỗi chân thành

Ngôn ngữ cơ thể khi nói lời xin lỗi

Buổi 6: Rèn luyện giọng nói

Kiểm tra giọng nói

Chỉnh sửa những lỗi phát âm, giọng nói

Kỹ năng xử lý phát âm, giọng nói chuẩn

Thực hành luyện tập giọng nói qua các bài tập

Buổi 7: Cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể - Giải phóng hình thể

Học cách giải phóng cơ thể, những kỹ năng, động tác vận động, tư duy, tưởng tượng,...

Biểu cảm qua nét mặt, động tác tay chân,...

Bộc lộ khả năng biểu đạt cảm xúc của bản thân trong mỗi tình huống khác nhau

Buổi 8: Giao tiếp trực tiếp

Nhận biết hình thức giao tiếp trực tiếp

Giao tiếp bằng ngôn ngữ

Giao tiếp phi ngôn từ

Thực hành giao tiếp trong các tình huống

Buổi 9: Giao tiếp gián tiếp

Nhận biết hình thức giao tiếp gián tiếp: điện thoại, tin nhắn, email,...

Cách giao tiếp gián tiếp đạt hiệu quả cao

Buổi 10: Kỹ năng thuyết trình

Giọng nói khi thuyết trình trước đám đông

Tạo phong thái tự tin khi thuyết trình trước đám đông

Cách trình bày bài thuyết trình chất lượng

Buổi 11: Thực hành thuyết trình

Thực hành thuyết trình theo chủ đề

Buổi 12: Kỹ năng làm chủ cảm xúc, quản lý cảm xúc

Cách phân biệt trạng thái cảm xúc của bản thân

Phân tích tính cách, đặc điểm tâm lý của các bé để chỉ ra hành vi tâm lý đúng

Phương pháp làm chủ cảm xúc của bản thân

Kỹ năng cân bằng tâm lý

Phân biệt các trạng thái tâm lý tích cực, tiêu cực và định hướng tâm lý an toàn

Thực hành luyện tập các tình huống tâm lý

Buổi 13: Kỹ năng phản biện, tranh luận

Cách thể hiện quan điểm với ngôn ngữ, thái độ phù hợp

Thu hút người nghe khi tranh luận

Lắng nghe nghiêm túc và đưa ra phản ứng một cách hợp tình hợp lý

Cách sắp xếp luận điểm hiệu quả

Cách bác bỏ các kiểu ngụy biện khi tranh luận, bảo vệ quan điểm của mình

Tự tin biểu đạt ý kiến của bản thân, rèn luyện kỹ năng phản biện hiệu quả

Buổi 14: Giá trị sống - Tình yêu thương

Chia sẻ về ý nghĩa của tình yêu thương

Tầm quan trọng của tình yêu thương trong cuộc sống

Giá trị lớn, bài học lớn về tình yêu thương

Thực hành các tình huống về tình yêu thương

Buổi 15: Tổng kết khóa học

Chương trình được tổ chức với 15 buổi học (mỗi buổi học trong 2 giờ), thời gian học linh hoạt (lớp học buổi tối/ ban ngày, lớp trong tuần/ cuối tuần).

