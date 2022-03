Theo Công ty TNHH Đào tạo MCA, mảng đào tạo Kỹ năng nói chuyên nghiệp ở MC Academy mang đến người học nhiều bí quyết xây dựng một bài nói hấp dẫn và truyền cảm hứng mà còn biết cách đọc vị tâm lý trong giao tiếp.

Kỹ năng nói chuyên nghiệp là 1 trong 2 mảng đào tạo quan trọng tại MC Academy. Theo Công ty TNHH Đào tạo MCA, hàng trăm học viên đã tham gia các khoá học Kỹ năng nói chuyên nghiệp, đa dạng về độ tuổi, vị trí xã hội và cả ngành nghề từ lãnh đạo doanh nghiệp, bác sĩ, hướng dẫn viên du lịch hay thậm chí cả những bạn sinh viên mới ra trường cần kỹ năng này để phỏng vấn xin việc.

Học viên tham gia khóa Kỹ năng nói chuyên nghiệp tại MC Academy đa dạng độ tuổi, ngành nghề.

Tại MC Academy, nhánh đào tạo Kỹ năng nói chuyên nghiệp gồm 2 cấp độ: Secret of An Attractive Speech (cấp độ 1) và Professional Speech (cấp độ 2). Với giáo trình do chính Nhà sáng lập - Giám đốc MC Academy - MC Hoài Hương thiết kế, điểm nhấn đặc biệt là bộ môn “Các bước xây dựng một bài nói hấp dẫn”, các bạn không chỉ sở hữu bí quyết xây dựng một bài nói hấp dẫn và truyền cảm hứng mà còn biết cách đọc vị tâm lý trong giao tiếp, hoàn thiện ngoại hình, rèn luyện giọng nói chuyên nghiệp, phong cách giao tiếp,…

Đến với MC Academy, các học viên sẽ được học theo giáo trình bài bản, phương pháp “Cá nhân hóa” (sĩ số từ 8 - 10 học viên/lớp, với tỉ lệ lý thuyết - thực hành là 20% - 80%), kết hợp phương pháp học “Six Magics Steps”.

Ngoài giờ học chính thức ở lớp cùng với các giảng viên, học viên còn được thoải mái sử dụng cơ sở vật chất để tập luyện, được đội ngũ trợ giảng theo sát trong quá trình học và được tham gia sinh hoạt cùng Ban Luyện nói chuyên nghiệp, Cộng Đồng MCA hoàn toàn miễn phí với các chủ đề, các chương trình hoạt động sát với nhu cầu.

Theo Công ty TNHH Đào tạo MCA, với những ưu điểm đó, MC Academy đã giúp nhiều học viên có những bước tiến trong công việc và cuộc sống. Anh Quốc Nhật, sau 3 tháng học tập, anh đã tự tin thi đậu chức vụ Phó Phòng giao dịch Tiêu chuẩn của một ngân hàng.

Anh Quốc Nhật - Học viên lớp Kỹ năng nói chuyên nghiệp

Hay chị Trinh Nguyễn, sau khi học bộ môn "Các bước xây dựng một bài nói hấp dẫn" đã được Ban lãnh đạo chọn làm Diễn giả cho hai cuộc hội thảo của Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam.

Chị Trinh Nguyễn - Học viên lớp Kỹ năng nói chuyên nghiệp

Ngoài ra, còn có anh Thanh Phong - Quản lý cấp cao của công ty Bảo hiểm FWD, anh đã thực sự thay đổi và áp dụng các kỹ năng được học trong việc trình bày các cuộc họp, trình bày ý tưởng trước đám đông.

Anh Thanh Phong - Học viên lớp Kỹ năng nói chuyên nghiệp

Qua gần 3 năm đào tạo về Kỹ năng nói chuyên nghiệp, MC Academy ngày càng khẳng định tầm quan trọng việc rèn luyện một kỹ năng nói tốt để có thể truyền cảm hứng qua từng lời nói và tạo ấn tượng với mọi người. Điều đó càng góp phần hỗ trợ rút ngắn thời gian thăng tiến và sớm thành công với công việc hơn.

