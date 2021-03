Các sản phẩm trang trí hoặc trang sức được làm tại cửa hàng Đá phong thủy Quý Thảo có sức hút với khách hàng không chỉ ở vẻ đẹp tinh xảo, tỉ mỉ trong từng chi tiết, mà còn hàm chứa nhiều ý nghĩa.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài thu hút bởi những đường nét tuyệt mỹ, các vật phẩm tại cửa hàng Đá phong thủy Quý Thảo được chạm khắc từ đá phong thủy còn có ý nghĩa nhất định với người sở hữu.

Theo anh Quý - chủ cửa hàng Đá phong thủy Quý Thảo, địa chỉ chuyên phân phối đá phong thủy tại Bắc Giang, mỗi loại đá phong thủy sẽ có một ý nghĩa riêng. Tuy vậy, đá phong thủy luôn được người sở hữu gửi gắm mong muốn một cuộc sống bình yên, an lành cho gia đình. Nhiều người trang trí đá phong thủy trong nhà với hàm ý xua vận khí xấu, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, bình an.

Với các doanh nhân hay thương lái, đá phong thủy mang ý nghĩa về công việc giao thương gặp nhiều may mắn, thuận lợi và suôn sẻ, có nhiều cơ hội phát triển kinh doanh lớn.

Chia sẻ về các loại đá được ưa chuộng hiện nay, anh Quý - chủ cửa hàng Đá phong thủy Quý Thảo cho biết, trên thị trường có 3 loại đá phổ biến nhất là: thạch anh, ngọc bích và mắt hổ.

Nếu như thạch anh trong suốt, mang ý nghĩa giúp con người bình tâm, nhẹ nhõm hơn khi đứng trước áp lực; thì thạch anh hồng lại tỏa ánh màu hồng ôn hòa, hấp dẫn người nhìn.

Ngọc bích mang vẻ quý phái, sang trọng nên cũng được nhiều khách hàng chọn mua. Trong phong thủy, đá mắt hổ được coi là vật chứa mong ước về sự may mắn, thịnh vượng cho gia chủ.

“Đến với Đá phong thủy Quý Thảo, khách hàng có thể yên tâm về chất lượng, dịch vụ và giá cả. Cửa hàng chỉ cung cấp vật phẩm đá phong thủy cao cấp tự nhiên, không bán hàng kém chất lượng. Vật phẩm có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. Chúng tôi luôn tư vấn chi tiết, luôn kèm hướng dẫn sử dụng cho mỗi vật phẩm. Xây dựng thương hiệu dựa trên chữ tín, dịch vụ chăm sóc sau bán hàng chu đáo, tận tình, phục vụ là điều Đá phong thủy Quý Thảo luôn hướng tới.” - chủ cửa hàng Đá phong thủy Quý Thảo khẳng định.

Đá phong thủy Quý Thảo Địa chỉ: Số 32 thôn Chính, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Hotline: 033 398 7777 Fanpage: https://www.facebook.com/phongthuytailocquythao

Lệ Thanh