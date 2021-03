Trong tháng 3 này, nền tảng video trực tuyến MeClip sẽ thỏa mãn những khán giả mê phim với bộ sưu tập “Phim hay tháng 3 dành cho quý cô khí chất!”

“Phim hay tháng 3 dành cho quý cô khí chất!” được tuyển chọn từ hàng trăm kênh cung cấp phim trên MeClip, bao gồm 300 tập phim bộ, 30 phim lẻ với không gian giải trí hấp dẫn, đặc sắc của những phim chiếu rạp đình đám, những phim bộ châu Á tình cảm lãng mạn, và các series sitcom hài hước, dí dỏm nhưng không kém phần sâu sắc. Dù là sản phẩm của điện ảnh châu Á hay phương Tây, những tựa phim được lựa chọn vào “Phim hay tháng 3 dành cho quý cô khí chất!” đều có chung một tiêu chí, đó là có nội dung kể về những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, tuy có phần trắc trở nhưng cũng rất lãng mạn, cực kỳ hợp gu thưởng thức của các khán giả nữ.

Nếu bạn là một cô nàng thích sự hài hước, các bộ phim sitcom của Việt Nam như “Thả lưới bắt em” hay “Những cô nàng rắc rối” sẽ mang tới cho bạn tràng cười sảng khoái với hàng loạt các tình huống oái oăm dở khóc dở cười. Còn nếu sở thích của bạn là những màn đấu tranh kịch tính trong hậu cung hay gia tộc hào môn, bạn có thể tìm đến với những tựa phim như “Lợi tiên sinh bắt gặp tình yêu” hay “Túy Linh Lung”. Tâm trạng giằng xé giữa tình yêu, tình bạn và giang sơn, sự nghiệp của các nhân vật trong phim sẽ tạo nên những câu chuyện có bi kịch, đau thương và cả lãng mạn.

Bên cạnh đó, những cô nàng tuổi teen hoặc yêu thích thể loại phim về tình yêu học trò có thể tìm tới “Tình đầu ngây ngô” hoặc “Trò chơi tình yêu”, đều là những bộ phim nhẹ nhàng và dễ xem với nội dung đậm chất ngôn tình, thanh xuân vườn trường.

Không chỉ có phim truyền hình, nét đặc sắc của chùm “Phim hay tháng 3 dành cho quý cô khí chất!” còn giới thiệu tới chị em nhiều phim lẻ từng nổi đình đám tại các rạp chiếu. Có thể kể đến “Dạ yến”, “Nếu em là người tình”, “Chuyện tình trên non cao” với sự tham gia của dàn diễn viên tầm cỡ quốc tế của điện ảnh Hoa ngữ như Chương Tử Di, Châu Tấn, Ngô Ngạn Tổ, Cát Ưu, Thư Kỳ, Cổ Thiên Lạc, Cao Viên Viên. Mảng phim chiếu rạp trong “Phim hay tháng 3 dành cho quý cô khí chất!” còn có sự góp mặt của nhiều tác phẩm điện ảnh Âu, Mỹ như “Cậu nhóc bầu bì” (Mama Boy), “Suýt thì cưới” (Nearly Merry), “Đám cưới ngọt ngào” (Wedding Fever In Campobello)…

Thêm một phần quà ý nghĩa nữa dành cho chị em khi trải nghiệm MeClip, đó là cơ hội tham gia CTKM “Xem video hay - Nhận quà liền tay”. Theo đó, chỉ cần đăng ký lần đầu tiên gói Ngày dịch vụ MeClip trong thời gian từ nay đến ngày 30/4/2021, chị em sẽ được cộng ngay 10.000 đồng vào tài khoản chính khi duy trì dịch vụ liên tiếp trong 5 ngày.

Đăng ký MeClip bằng cách soạn M gửi 9488 (3.000 đồng/ngày) để thưởng thức bộ sưu tập “Phim hay tháng 3 dành cho quý cô khí chất!” cũng như sở hữu giải thưởng của CTKM. MeClip là nền tảng video trực tuyến do Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media xây dựng và phát triển, dành cho các thuê bao VinaPhone. MeClip sở hữu kho nội dung khổng lồ về số lượng, phong phú về thể loại. Các nội dung được kiểm duyệt chặt chẽ và không bị gián đoạn bởi quảng cáo. Truy cập http://meclip.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Tố Uyên