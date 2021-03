Loạt máy in vài kỹ thuật số của Epson hỗ trợ đắc lực cho những ý tưởng kinh doanh khi cho phép sản xuất và tạo ra các loại vải tùy chỉnh với quy mô lớn, độ chính xác và tin cậy cao, với màu sắc rực rỡ, bắt mắt.

Bắt kịp xu hướng mới

Những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi hoàn toàn phong cách sống của mọi người. Khi thị trường chuyển dần sang trực tuyến, các chủ doanh nghiệp phải tìm tòi nhiều cách sáng tạo hơn nữa để kinh doanh trong môi trường mới.

Trong thời đại mới, công nghệ luôn tạo điều kiện cho việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp, có thể kể đến in vải kỹ thuật số, đây là một ngành nghề mang đến nhiều cơ hội kinh doanh. Theo đà phát triển của ngành công nghiệp dệt may, khả năng sản xuất vải in theo yêu cầu, và thay đổi mẫu mã nhanh chóng đang trở thành một lợi thế kinh doanh.

Nắm bắt được xu hướng này, Epson cung cấp một loạt máy in vải kỹ thuật số cho phép người dùng sản xuất và tạo ra các loại vải tùy chỉnh với quy mô lớn, độ chính xác và tin cậy cao, cùng với màu sắc rực rỡ, bắt mắt.

Đối với máy in trực tiếp lên áo (direct-to-garment), Epson SureColour SC-F2130 mang đến sự sáng tạo thông qua hiệu suất vượt trội nhờ khả năng in trực tiếp trên vải cotton.

Được trang bị công nghệ PrecisionCore ™ và thiết kế bảo trì tự động, máy in vải này dễ sử dụng, in nhanh và tăng năng lực sản xuất tổng thể của doanh nghiệp mà vẫn không làm giảm chất lượng.

Mặt khác, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà không tốn thêm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, máy in thăng hoa chuyển nhiệt (dye sublimation) cũng là một lựa chọn để in các thiết kế phức tạp hơn. Ví dụ, dòng SureColour F530, cùng với Mực in thăng hoa UltraChrome ™ của Epson, được chế tạo và thiết kế để giúp người dùng dễ sử dụng, đem lại sự hiệu quả vượt trội, và duy trì chất lượng in tốt nhất.

Epson SureColor SC-F530

Những ưu điểm vượt trội

Epson chia sẻ một số lý do in vải tùy chỉnh bằng Máy in vải kỹ thuật số của Epson có thể là ý tưởng kinh doanh đầy tiềm năng.

Chất lượng in tiên tiến

Người mua luôn chú ý đến chất lượng trong bất kỳ giao dịch nào họ thực hiện. In vải kỹ thuật số mang lại độ sắc sảo và màu sắc vượt trội, có thể vượt qua cả những kỳ vọng cao nhất.

In kỹ thuật số là giải pháp lý tưởng để tái tạo các thiết kế phức tạp với màu sắc chính xác trong mỗi bản in, bao gồm cả màu gradients.

Nhanh như chính xu hướng thời trang

Máy in vải kỹ thuật số giúp rút ngắn đáng kể thời gian quay vòng sản xuất, giúp tối đa hóa năng suất và tránh được sự chậm trễ trong quá trình sản xuất gây mất thời gian và tốn kém. Những chiếc máy này có tốc độ in nhanh, đáng tin cậy và tiết kiệm thời gian cho bất kỳ doanh nghiệp nào.

Linh hoạt nhất có thể

Thuận tiện, nhanh chóng, và dễ dàng là những gì khách hàng ngày nay tìm kiếm. Máy in vải của Epson giúp bắt kịp xu hướng phát triển và nhu cầu của khách hàng với khả năng sản xuất các bản in số lượng ít và dịch vụ in theo yêu cầu với thời gian dừng máy tối thiểu.

Epson SureColor SC-F2130

Tác động môi trường thấp

Các doanh nghiệp ngày càng có ý thức hơn về tác động của việc săn xuất đối với môi trường, đặc biệt đối với những người hướng đến sự bền vững, lâu dài.

Công nghệ in kỹ thuật số giúp giảm đáng kể lượng tiêu thụ nước và điện so với in vải truyền thống. Máy in vải kỹ thuật số của Epson cho phép các doanh nghiệp duy trì năng suất và lợi nhuận mà vẫn quan tâm đến môi trường.

Giảm chi phí sản xuất

Tất cả các chủ doanh nghiệp đều tìm kiếm các giải pháp hiệu quả về chi phí có thể giúp họ tiết kiệm tiền nhưng vẫn mang lại chất lượng đầu ra tốt nhất cho doanh nghiệp của họ.

Với máy in vải kỹ thuật số của Epson, doanh nghiệp có thể kiểm soát tiến trình sản xuất và chi phí của mình bằng cách sản xuất nội bộ các thiết kế chất lượng, loại bỏ phí in đắt đỏ của bên thứ ba.

In vải kỹ thuật số giúp các doanh nghiệp nhanh chóng đi từ khâu hàng mẫu đến sản xuất toàn phần chỉ trong vài tuần. Dù cho mục tiêu sản xuất của bạn là nhỏ hay lớn, máy in vải kỹ thuật số dễ sử dụng và tiết kiệm của Epson cung cấp phương án tốt nhất để tối ưu hóa hàng tồn kho và giúp sản xuất hàng thiết kế nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Lệ Thanh