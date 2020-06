Với khả năng bảo vệ mạch điện vượt trội trong môi trường khắc nghiệt, mảng đi-ốt có độ tin cậy cao được giới thiệu để bảo vệ máy bay, các hệ thống không gian và hạ tầng trọng yếu trước các sự cố quá áp, đột biến và tĩnh điện.

Để duy trì hoạt động trọng yếu, các hệ thống hàng không và vũ trụ dựa vào chức năng kỹ thuật số và lô-gic cũng như mạch điện trong các khối điều khiển động cơ, điều khiển môi trường, các công cụ và cơ cấu chấp hành. Các trung tâm dữ liệu, hạ tầng mạng 5G và hệ thống truyền thông cũng phụ thuộc vào các mạch điện phức tạp cần được bảo vệ. Mỗi hệ thống đều cần phải duy trì được hoạt động liên tục kể cả khi có sự cố quá áp và các biến cố do sét đánh, do ảnh hưởng của mặt trời và điện từ trường.

Mới đây Microchip Technology Inc. đã công bố danh mục sản phẩm mới được mở rộng về mảng đi-ốt dập quá áp (Transient Voltage Suppressor - TVS) được thiết kế theo chiều dọc của mình - TVS MDA3KP - dòng sản phẩm đi-ốt 3kW với hơn 25 sản phẩm thành viên có các cấp độ lọc, cực tính và tiêu chuẩn đánh giá khác nhau.

Dòng sản phẩm mảng đi-ốt TVS MDA3KP của Microchip - công nghệ hỗ trợ dải điện áp toàn diện và được đo kiểm theo tiêu chuẩn có độ tin cậy cao cũng như được đánh giá theo chuẩn tương đương với cấp độ của chuẩn MIL-PRF-19500 JANTX - mang đến một giải pháp đa đi-ốt tích hợp. Những thiết bị ghim điện áp này cung cấp các tính năng ABD (Avalanche Breakdown Diode - Đi-ốt ngắt Avalanche) phản ứng nhanh để ngăn không cho cường độ dòng điện rất lớn đi vào các linh kiện có độ nhạy cao nhằm bảo vệ chúng trước các sự cố quá áp.

“Các mô-đun mạch hệ thống điều khiển số, lô-gic và chẩn đoán đòi hỏi cơ chế bảo vệ dòng và công suất tin cậy, an toàn nhằm duy trì hoạt động trong các môi trường khắc nghiệt” - ông Leon Gross, Phó chủ tịch Bộ phận Kinh doanh Sản phẩm Rời của Microchip phát biểu. “Dòng sản phẩm đi-ốt này còn vượt qua những thách thức mà các nhà thiết kế hệ thống phải đối mặt bằng một thiết kế được bố trí theo chiều dọc nhiều hơn để chiếm ít không gian bo mạch hơn so với các thiết bị khác.”

Mảng đi-ốt TVS MDA3KP này có các phiên bản dưới đây theo tiêu chuẩn ngành: M, MA, MXL và MX. Thiết bị đã trải qua nhiều cấp độ đo kiểm khác nhau để đảm bảo rằng chúng đáp ứng được các yêu cầu chống sét của máy bay được quy định trong các tiêu chuẩn về đo kiểm môi trường của ngành hàng không, RTCA DO-160E (Lightening Induced Transient Susceptibility - Khả năng chống quá áp do sét gây ra). RTCA (the American Radio Technical Commission for Aeronautics - Ủy ban Kỹ thuật Vô tuyến cho ngành hàng không Hoa Kỳ) là hiệp hội của ngành với vai trò kiến tạo sự đồng thuận về các vấn đề quan trọng trong hiện đại hóa ngành hàng không.

Mảng đi-ốt TVS MDA3KP bao gồm 8-đi-ốt được bố trí theo chiều dọc, trên một đế 16-chân sử dụng công nghệ dán bề mặt, cho phép bố trí hiệu quả và thiết kế dễ dàng, với yêu cầu thấp hơn về diện tích bo mạch trong khi vẫn hỗ trợ được mật độ công suất cao hơn. Trong dòng sản phẩm mảng đi-ốt TVS MDA3KP, mỗi cấu trúc dọc của thiết bị đều cung cấp công suất của tám thiết bị nhỏ hơn trên một bo mạch chủ, loại bỏ yêu cầu sử dụng nhiều thiết bị kể trong khi vẫn cung cấp được công suất lớn hơn.

Có các phiên bản đẳng hướng và hai chiều với các mức cách điện từ 6V đến 40V, các thành phần cung cấp khả năng đối phó với hiện tượng Phóng tĩnh điện (Electrostatic Discharge - ESD) và Quá áp nhanh (Electrical Fast Transients - EFT) theo tiêu chuẩn IEC và một mức công suất đỉnh của xung (Peak Pulse Power) là 3000 W tại 10/1000 µs. Với dải nhiệt độ mở rộng từ -55°C đến +150°C, các thiết bị này are lot traceable, đã được đo kiểm về khả năng dập quá áp và Độ nhạy ẩm (Moisture Sensitivity Level - MSL) Cấp độ 1 - thể hiện rằng những thiết bị này sẵn sàng để sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt. MSL cho thấy rằng, không yêu cầu sử dụng hộp hoặc bột làm khô trước khi sử dụng. Công suất danh định của dòng sản phẩm mảng đi-ốt TVS MDA3KP là công nghệ duy nhất trong ngành đạt cấp độ lọc này.

Dòng sản phẩm này của Microchip cung cấp chức năng bảo vệ mạnh hệ thống dành cho các thiết bị bộ đàm cầm tay đã được gia cường, Hệ thống Định vị Toàn cầu (Global Positioning System - GPS) và thiết bị đo kiểm viễn thông. Các ứng dụng khác của thiết bị bao gồm ô tô, thiết bị đốn gỗ công nghiệp, các bộ nguồn điện và hệ thống hàng hải.

(Nguồn: Microchip Technology Inc.)