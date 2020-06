Minera Hot Springs Binh Chau được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao với tổng vốn đầu tư “khủng” trên 1.500 tỷ đồng chính thức mở cửa ngày 13/6/2020.

Chỉ cần chạy xe 2 tiếng băng qua cao tốc Long Thành - Dầu Giây, du khách từ TP.HCM đã có thể lạc chân ngay vào thế giới khoáng nóng của Minera Hot Springs Binh Chau.

"Du lịch wellness" là loại hình du lịch kết hợp tăng cường sức khỏe và tinh thần thông qua các hoạt động thể chất, tâm lý phù hợp với mọi lứa tuổi và thể trạng như yoga, zumba, thiền định, vẽ tranh… Đặc biệt, hoạt động quan trọng được các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch wellness thường xuyên nhắc đến là tắm khoáng nóng.

Được thiết kế theo mô hình "Du lịch wellness" với sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản chuyên thiết kế các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Onsen nổi tiếng thế giới, Minera Hot Springs Binh Chau trở thành khu nghỉ dưỡng được Hiệp hội Thủy và Nhiệt trị liệu thế giới FEMTEC (thuộc Tổ chức Y tế Thế giới - WHO) công nhận thành viên từ tháng 11/2018.

Với diện tích 1,2 ha, hồ khoáng nóng rộng 1.600 m2 lớn bậc nhất Đông Nam Á và nguồn suối khoáng tự nhiên miền Nam, Minera Hot Springs Binh Chau làm thổn thức bất cứ ai đến và đi về. Nơi đây mang lại cho du khách nhiều lựa chọn chăm sóc sức khỏe với hơn 50 loại dịch vụ ngâm tắm khoáng nóng, hồ bơi, spa, các liệu pháp xông nóng, lạnh.

Đặc biệt, khu vực Springs Pool có hồ nước khoáng trung tâm hiện là hồ khoáng nóng lớn bậc nhất Đông Nam Á, với mặt hồ rộng 1.600 m2, nhiệt độ từ 37 tới 41 độ C. Ngoài ra, tổ hợp hồ khoáng tại khu Spring Pool còn có khu vực hồ nước khoáng sâu (37 độ C), hồ nước khoáng trẻ em (32 độ C), hồ nước khoáng cạn và ghế nằm (37 độ C), hồ ngâm chân (39 độ C) và hồ nước khoáng tinh dầu (37 độ C).

Minera Hot Springs Binh Chau còn phát triển 8 loại hình spa mang tinh hoa từ 8 nền văn hóa lớn trên thế giới đến Việt Nam, như tắm Onsen thiền định kiểu Nhật hay xông đá muối Himalaya kiểu Hy Lạp, tận dụng nguồn năng lượng mạnh mẽ từ nước để cải thiện sức khỏe và trút bỏ cuộc sống áp lực bộn bề... Bạn cũng sẽ không khỏi ngạc nhiên khi khám phá các kiểu tắm khoáng từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới tại khu Around the world spa, như spa kiểu Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ... đến các loại hình thủy, nhiệt trị liệu tinh tế trong các hồ tắm hoa, hồ tắm rượu vang, hồ tắm trà, hồ tắm thảo dược…

Cách khu suối khoáng nóng chỉ vài bước chân là công viên rừng Minera Forest với con đường tre quanh co. Từ đây, bản năng của cơ thể mỗi người được nhẹ nhàng đánh thức qua các hoạt động thú vị như đi xe ngựa, bước chân trần trên sỏi đá, lên đài quan sát đón gió trời, phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh cánh rừng thứ sinh tuyệt đẹp của Minera Forest hay tham gia các trò chơi trên cao, trò chơi dưới nước và hòa vào đời sống của các con thú hiền lành đáng yêu.

Nhân dịp mở cửa hoạt động, từ ngày 13/6/2020, Minera Hot Springs Binh Chau dành tặng du khách nhiều gói dịch vụ nghỉ dưỡng, trị liệu với giá ưu đãi hấp dẫn. Với gói Trải nghiệm (450.000 đồng/người lớn và 300.000 đồng/trẻ em), du khách thỏa sức khám phá và trải nghiệm công viên rừng Minera Forest, sở thú mini, cánh đồng hoa, rừng mưa nhiệt đới, hồ câu cá sấu, nhà trên cây, sàn tập yoga, khu cắm trại, khu luộc trứng 82 độ, tắm Onsen kiểu Nhật, tắm khoáng… Gói Thảnh thơi (590.000 đồng/người lớn và 500.000 đồng/trẻ em), ngoài các dịch vụ trên còn có bữa ăn theo yêu cầu, buffet trưa dành tặng khách. Những người theo trào lưu sống chậm có thể chọn gói Thư giãn (750.000 đồng/người lớn và 600.000 đồng/trẻ em) hoặc gói Tận hưởng (980.000 đồng/người lớn và 800.000 đồng/trẻ em), với những dịch vụ và trải nghiệm tối ưu sự riêng tư. Minera Hot Springs Binh Chau Quốc lộ 55, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Email: sales@saigonbinhchau.com

(Nguồn: Minera Hot Springs Binh Chau)