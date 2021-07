Với quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại, bác sĩ có chuyên môn cao… phòng khám nha khoa My Auris là điểm đến nổi tiếng ở TP.HCM, được nhiều khách hàng lựa chọn để “làm đẹp” nụ cười.

Cơ sở khang trang, thiết bị hiện đại

Nha khoa My Auris có không gian rộng lớn, thoáng đãng, sạch sẽ, các thiết bị tại phòng khám được bố trí ngăn nắp, khoa học... tạo nên sự an tâm, thân thiện với khách hàng ngay lần đầu ghé đến.

Cơ sở vật chất tiện nghi, sang trọng

Ông Trần Phi Hùng - CEO Công ty TNHH Nha khoa thông minh Auris, đơn vị điều hành phòng khám nha khoa Auris cho biết: “Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bệnh nhân, My Auris chú trọng trang bị hệ thống máy móc, thiết bị thông minh, tiên tiến. Qua đó, chúng tôi mong muốn khách hàng cảm thấy an tâm, thoải mái, việc thăm khám diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn”.

Theo đó, phòng khám My Auris được thiết kế theo tiêu chuẩn đặc biệt, trang bị hệ thống thiết bị y tế cao cấp như: máy khử trùng siêu âm, lò hấp tiệt trùng tự động, dung dịch phun khử trùng bề mặt... Không những thế, theo ông Phi Hùng, tất cả dụng cụ, thiết bị y tế trước khi sử dụng đều được tiệt trùng kỹ lưỡng, giúp người bệnh an tâm khi chăm sóc sức khỏe răng miệng tại đây.

Hệ thống thiết bị máy móc tại My Auris được trang bị hiện đại

“Đặc biệt, My Auris tiên phong áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại vào quá trình chăm sóc răng miệng. Điển hình là ứng dụng công nghệ WTS (Way to smile) để mang đến nụ cười xinh, tự tin cho mọi khách hàng”, ông Trần Phi Hùng cho biết thêm.

Đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, tận tâm với nghề

Một trong những yếu tố quan trọng mà khách hàng quan tâm ở các cơ sở nha khoa là chuyên môn, tay nghề, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ - những người trực tiếp thăm khám cho khách hàng.

Đội ngũ y bác sĩ tai My Auris được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp

CEO Trần Phi Hùng cho biết: “Tất cả các y bác sĩ tại My Auris đều ý thức được rằng, việc thực hiện đúng quy trình thăm khám, cũng như sử dụng các thiết bị y tế đúng quy cách, đã được tiệt trùng... sẽ giúp nâng cao tính an toàn khi chăm sóc răng miệng cho khách hàng, giúp mọi người yên tâm sử dụng dịch vụ”.

Đội ngũ y bác sĩ của My Auris chuyên môn cao, nhiệt huyết với nghề

“Chúng tôi luôn chú trọng thực hiện tốt việc nâng cao tay nghề cho y; nha sĩ, khử trùng không gian, dụng cụ, máy móc; thăm khám cho khách hàng bằng sự tận tình và trách nhiệm. Trong thời điểm dịch bệnh hiện tại, My Auris muốn góp sức cùng đất nước đẩy lùi dịch Covid-19. Do đó quá trình đảm bảo an toàn cho khách hàng, cũng như những nhân sự làm việc tại phòng khám càng phải được đẩy mạnh hơn nữa”, ông Trần Phi Hùng nhấn mạnh.

Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt My Auris Địa chỉ: 11Bis Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3, TP.HCM Hotline: 090.195.8868 Website: https://myauris.vn Fanpage: https://www.facebook.com/myauris.vn

Ngọc Minh