Kho cảng PV GAS Vũng Tàu (KCTV) của PV GAS định hướng phát triển mạnh, chuyên nghiệp về dịch vụ cảng; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng sản xuất; cung cấp dịch vụ ngày một tốt hơn, đa dạng hơn.

Nhiều cải tiến tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) vừa tổ chức “Hội thảo công tác điều độ, quản lý an toàn tàu, xe bồn năm 2020”, chia sẻ các kinh nghiệm, giải quyết những tồn tại và tìm ra các giải pháp hay hơn nữa trong công tác điều độ, quản lý an toàn giao nhận sản phẩm tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu (KCTV) của PV GAS.

PGĐ KVT Phan Tấn Hậu khai mạc “Hội thảo công tác điều độ, quản lý an toàn tàu, xe bồn năm 2020”

Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với tình hình thời tiết có xu hướng cực đoan đã tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của KVT cũng như của các đối tác, khách hàng. Tuy nhiên, KCTV đã gặt hái được những kết quả hết sức đáng khích lệ, với sản lượng hàng qua cảng đạt kỷ lục với trên 1,6 triệu tấn, tổng số lượt xe bồn là gần 25.000 lượt, và hơn 1.000 lượt tàu làm hàng tại KCTV và Kho Gò Dầu trong năm 2020.

Để đảm bảo an toàn giao nhận sản phẩm tại KCTV, trong năm 2020, KVT đã thực hiện kiểm tra an toàn lần đầu 24 lượt, kiểm tra định kỳ 206 lượt xe bồn; kiểm tra lần đầu 14 lượt, kiểm tra định kỳ 53 lượt tàu, trong đó có 26 tàu mang quốc tịch nước ngoài.

Hội thảo diễn ra khẩn trương, hiệu quả, hợp tác

Qua các đợt kiểm tra, KVT đã đưa ra kiến nghị xử lý các vấn đề tồn tại trong công tác an toàn tàu, xe bồn, cụ thể như: điều kiện an toàn của xe, rò rỉ, trang thiết bị PCCC, kỹ thuật an toàn, hồ sơ pháp lý, hệ thống quản lý, thiết bị công nghệ, thiết bị hỗ trợ tàu cập rời, bị ăn mòn tàu, thiết bị làm hàng… Các vi phạm được ghi nhận đều có biện pháp xử lý phù hợp.

Khi kiểm tra tàu, KVT cũng hỗ trợ khắc phục các khiếm khuyết, tạo điều kiện cho tàu vào. Ngoài ra, khi kiểm tra an toàn, KVT cũng đồng thời huấn luyện cho lái xe kiến thức về công tác an toàn khi vận chuyển hàng nguy hiểm, dễ cháy nổ.

Nhiều ý kiến tham luận, đóng góp giúp cho công tác quản lý an toàn của KVT được tăng cường

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, KVT cũng chủ động đưa ra nhiều biện pháp cải tiến, nâng cao công tác chăm sóc khách hàng như: Thực hiện tinh giảm các hồ sơ, thủ tục; Chấp thuận kết quả kiểm tra của các đơn vị trực thuộc trong cùng Tổng công ty; Nâng công suất các cầu cân, cải tạo bãi đậu xe bồn, hỗ trợ nước, khăn lạnh, ô cho lái xe; thường xuyên cập nhật chính sách, quy định liên quan để đảm bảo công tác kiểm tra an toàn tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Năm 2020, trong khi dịch bệnh Covid-19 gây tác động xấu đến phần lớn các doanh nghiệp, một số nước chịu ảnh hưởng nặng nề thì tại KCTV lượng hàng hóa xuất/nhập vẫn duy trì ở mức cao.

Nâng cả chất và lượng dịch vụ cảng

Trong năm 2021, sản lượng hàng qua KCTV dự báo tiếp tục tăng trưởng, để công tác điều độ, an toàn tàu và xe bồn ngày một tốt hơn, KVT kiến nghị các bên liên quan tuân thủ và thực hiện đầy đủ một số nội dung như: Đảm bảo an toàn trong quá trình tàu hành hải và cập rời, chủ tàu, đại lý cần tuân thủ nội quy, quy trình điều động của Cảng vụ và chủ cảng, lưu ý công suất tàu lai và kinh nghiệm của thuyền trưởng; Tăng cường trao đổi thông tin với các bên liên quan trong quá trình cập rời và hành hải; Tuân thủ các quy định về kiểm soát dịch bệnh Covid-19, quy định về xuất, nhập cảnh.

Đại lý tàu cần nắm rõ thông tin quy định cảng, đảm bảo thu xếp hoa tiêu và tàu lai dắt cho tàu cập rời cảng theo đúng kế hoạch; Chủ phương tiện chú trọng và đầu tư các trang thiết bị an toàn, chất lượng nhân sự và công tác BDSC, đặc biệt là các thiết bị cảnh báo an toàn, đường ống làm hàng và thiết bị PCCC;…

KVT cam kết tuân thủ tuyệt đối các điều khoản ký kết giữa các bên. Bên cạnh đó, KVT mong được các bên liên quan trao đổi kịp thời các vấn đề khó khăn, tồn tại trong công tác phối hợp điều độ, an toàn tàu/xe bồn, chất lượng dịch vụ cho chủ cảng để cùng thảo luận và có giải pháp xử lý phù hợp.

Trong tương lai, KCTV được định hướng phát triển mạnh, chuyên nghiệp về dịch vụ cảng. Ngoài việc phục vụ nhu cầu nội bộ, KCTV sẽ cung cấp dịch vụ cảng cho các khách hàng khác. PV GAS/KVT sẽ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng sản xuất tại KCTV; tiếp tục cải tạo môi trường làm việc để cung cấp dịch vụ tới khách hàng ngày một tốt hơn, đa dạng hơn.

Lệ Thanh