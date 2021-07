Nền tảng Cloud của Viettel IDC vừa xuất sắc giành giải vàng hạng mục Cloud Infrastructure as a Service của giải thưởng CNTT thế giới 2021 - IT World Awards.

Viettel Cloud là một trong 2 hạng mục của Viettel IDC được nhận giải thưởng IT World Awards 2021 (bao gồm: Viettel Cloud - Giải vàng hạng mục Cloud Infrastructure as a Service và Viettel IDC Data center - Giải Bạc hạng mục Data center Infrastructure Management). Đây cũng là nền tảng Cloud “Make in Vietnam” duy nhất đạt giải thưởng năm nay.

Nền tảng điện toán đám mây này được Viettel IDC xây dựng và cung cấp tới khách hàng dưới 2 dạng dịch vụ: Public Cloud (đám mây công cộng) với tên gọi Viettel Start Cloud và Private Cloud (đám mây riêng) phục vụ đa dạng nhu cầu của mọi quy mô tổ chức, doanh nghiệp.

Đặc biệt, Viettel Start Cloud là dịch vụ tiên phong của Viettel IDC trong việc bình dân hóa, Bình dân hóa, giúp bùng nổ thị trường cloud tại Việt Nam, với mức chi phí Cloud chỉ từ 4.000đ mỗi ngày.

Tính từ 2017 - thời điểm Viettel Cloud được hoàn thành nghiên cứu và đưa vào kinh doanh chính thức và đưa vào kinh doanh đến nay, Viettel Cloud đã giúp hơn 14.500 khách hàng ở nhiều lĩnh vực: viễn thông, truyền thông, dịch vụ nội dung, thương mại điện tử, giáo dục, bưu chính, y tế, tài chính, bảo hiểm… ở trong nước và các thị trường nước ngoài như: Campuchia, Peru, Burundi… chuyển đổi số, “lên mây” với chi phí hợp lý, tài nguyên có thể mở rộng linh hoạt và độ an toàn, bảo mật cao.

Trước đó, vào năm 2020, Viettel Cloud được chứng nhận là một trong 5 nền tảng đám mây “Make in Vietnam” đáp ứng bộ 153 tiêu chí phục vụ cho chính phủ điện tử/chính quyền điện tử của Cục ATTT và là một trong những nền tảng đám mây “nòng cốt” trong chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phương Dung