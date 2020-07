Bộ đôi máy in khổ lớn Epson SureColor SC-S60670L và SC-S80670L được trang bị các tính năng vượt trội có thể giúp các nhà cung cấp dịch vụ in ấn nâng cao năng suất, chất lượng bản in, đáp ứng nhu cầu kinh doanh.