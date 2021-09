Đến với ngành tâm lý từ chính khoảng thời gian khủng hoảng hôn nhân, suốt 5 năm qua chị Tuệ An đã trở thành người bạn của nhiều gia đình trong hành trình hàn gắn hạnh phúc.

Chị Tuệ An tên thật là Nguyễn Thùy Linh, hiện chị không chỉ tham gia tư vấn tâm lý, là tác giả truyền cảm hứng mà còn đảm nhiệm vai trò CEO của Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hạnh Phúc. Trong suốt hành trình hơn 5 năm qua, Tuệ An đã gặp gỡ, tiếp xúc và giúp đỡ cho rất nhiều trường hợp tìm đến chị khi gặp những vấn đề khó khăn về tâm lý.

Tuệ An miệt mài với hành trình dẫn lối mọi người đi tìm hạnh phúc

Trước khi theo con đường tư vấn tâm lý, Tuệ An là Thạc sĩ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngay từ nhỏ, bởi vì sinh ra trong một gia đình khó khăn nên Tuệ An đã luôn tự nhủ phải học kinh tế để xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Năm 2017, có lẽ là cơ duyên lại đưa Tuệ An rẽ ngang sang lĩnh vực tâm lý trị liệu. Kể từ đó chị quyết định theo nghề tư vấn hôn nhân và hàn gắn hạnh phúc gia đình.

Chính những vấn đề trong cuộc sống đã tạo nên một Tuệ An bản lĩnh hiện tại

Theo Tuệ An, điều thôi thúc chị nỗ lực theo đuổi ngành hơn nữa xuất phát từ chính khoảng thời gian chị nghĩ đến việc ly hôn chồng khiến gia đình tan vỡ. Chính lúc này chị gặp gỡ với bộ môn nghiên cứu về tâm lý trị liệu.

Ngoài ra, Tuệ An đã xuất bản thành công 3 cuốn sách nổi tiếng bao gồm "Chinh phục hạnh phúc", "Kiến tạo gia đình hạnh phúc" và "Yêu trong tỉnh thức". Điều khiến độc giả yêu thích ở tác phẩm của Tuệ An là lối viết chân thật, gần gũi cùng với đó là nội dung sâu sắc, thu hút.

Hành trình chữa lành của chị Tuệ An

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hạnh Phúc thành lập với mục tiêu sẽ trở thành cầu nối vững chắc để hàn gắn lại tình yêu, tư vấn hôn nhân gia đình cũng như truyền tải ý nghĩa của hạnh phúc đến đôi lứa đang yêu nhau. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên tổ chức các khóa học kiến tạo hạnh phúc do chính chị Tuệ An trực tiếp làm diễn giả cùng sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng.

Chia sẻ về các khóa học, Công ty muốn giúp các học viên của mình biết cách bình ổn tâm lý và thay đổi cách nghĩ tiêu cực. Để có thể làm được như thế, Tuệ An và đội ngũ luôn học hỏi nhiều hơn những kiến thức về tâm lý và trị liệu để nâng cao năng lực của bản thân. Tận tình chỉ ra cho học viên vấn đề đang xảy ra trong hôn nhân của mình và tìm cách giải quyết phù hợp nhất.

Mỗi hành trình là một kỷ niệm đáng nhớ của chị Tuệ An

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hạnh Phúc cũng đồng hành cùng chị Tuệ An tổ chức chuỗi chương trình mang tên “Yêu thương và tự chữa lành” trên toàn quốc. Đây là một hình thức gặp gỡ, lan tỏa thông điệp và kết nối dành cho cộng đồng.

Theo chị Tuệ An, chương trình hoàn toàn không thu học phí và cũng là cách đưa tên tuổi Tuệ An cùng thương hiệu công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hạnh Phúc đến gần hơn với mọi người. Chương trình được triển khai thành công tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng,... Ngoài ra, công ty cùng chị Tuệ An hứa hẹn cho ra đời bộ sách có giá trị về tình yêu hôn nhân vào cuối năm 2021.

Chị Tuệ An nỗ lực thể hiện hình ảnh người phụ nữ thành công

Ngọc Minh