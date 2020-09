Kết tinh từ đại dương- sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku mang lại tia hy vọng mới cho bệnh nhân Ung thư có đủ 3 dạng: bột, viên và nước. Giấy phép QC số: 00526/2019/ATTP- XNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29-3-2019. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm được chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH Umi No Shizuku. Để được tư vấn cụ thể cho từng trường hợp, xin quý khách liên hệ trực tiếp đến công ty chúng tôi theo thông tin dưới đây: Trụ sở chính: Phòng 3A, tầng 33, Tòa nhà Tài chính Bitexco, số 2 đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. ĐT (028) 39144345- 0916 753 108.

Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17 tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (02439368684/ 0934020210). Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Thứ 7 từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa.