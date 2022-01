Trong giai đoạn đầu, Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất The One sẽ song song duy trì nhận diện cũ Nội thất Hòa Phát và nhận diện mới Nội thất The One trên tem nhãn, bao bì sản phẩm, cửa hàng đại lý... Việc chuyển đổi sẽ được tiến hành từ tháng 1 năm 2022. Thông tin về thương hiệu Nội thất The One: www.hoaphat.com hoặc https://noithattheone.vn/ Thông tin về chuyển đổi: https://chuyendoi.noithattheone.vn/