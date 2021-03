Vốn là diễn viên gạo cội của màn ảnh nhỏ, nhan sắc bị cuốn theo thời gian và công việc, chị Hoài An quyết định dấn thân vào hành trình tìm kiếm giải pháp làm đẹp cho bản thân và phụ nữ xung quanh.

Có mặt trên thị trường mỹ phẩm được hơn 4 năm, Hoài An Beauty của diễn viên Hoài An không ngừng cải tiến và trở thành trang mỹ phẩm quen thuộc của nhiều phụ nữ Việt với các dòng mỹ phẩm chất lượng được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản… Tuy nhiên ít ai biết rằng, để có được thành công như hôm nay, Hoài An cũng đã trải qua không ít thăng trầm.

Với mong muốn tìm kiếm giải pháp làm đẹp, Hoài An bắt đầu “thâm nhập” nhiều nhà máy lớn nhỏ ở Hàn Quốc, Nhật Bản… Cùng làm việc và trao đổi với các chuyên gia hàng đầu tại đây để tìm ra sản phẩm phù hợp với làn da người Việt.

Hoài An chia sẻ, chị không ngừng tìm kiếm các sản phẩm đi đúng quy trình, kiểm tra chất lượng tại nước sở tại. Chính bản thân chị cũng trải nghiệm trong một thời gian dài. Khi mọi thứ đều đạt yêu cầu, chị mới chính thức phân phối sản phẩm và không qua bất cứ trung gian nào.

Trải qua 4 năm tuy không dài nhưng cũng không ngắn để mang lại cho Hoài An Beauty không ít danh tiếng. Niềm vui của chị không còn là con số lợi nhuận nữa mà là từng dòng phản hồi của khách hàng về sản phẩm chất lượng, hiệu quả cao.

“Cứ định kỳ hàng năm, Hoài An vẫn tiếp tục với niềm đam mê của mình, đều đặn tham dự chuyến đi du lịch kết hợp công tác tại Hàn Quốc để trực tiếp tham quan dây chuyền sản xuất của sản phẩm và học hỏi kinh nghiệm làm đẹp nơi xứ người và mang về chia sẻ lại cho phụ nữ Việt”, nữ diễn viên Hoài An chia sẻ.

Đến nay Hoài An Beauty đã có trong tay đa dạng sản phẩm chăm sóc da, giải quyết các tình trạng da thường gặp, sản phẩm trang điểm, chăm sóc toàn thân.... Sản phẩm không chỉ được hàng triệu khách hàng mê mẩn, Hoài An Beauty còn là địa điểm mua sắm tin cậy của rất nhiều Nghệ Sĩ Việt.

Thông tin liên hệ Hoài An Beauty

Fanpage: https://www.facebook.com/dvhoaianlamdep

Hotline: 08 68 78 00 14

Website: www.hoaianlamdep.com

Lệ Thanh