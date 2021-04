Kinh doanh ô tô không phải là lĩnh vực hiếm, vì vậy, để có thể tạo sự khác biệt và phát triển nhanh chóng, anh Đỗ Anh Lượng - ông chủ của salon Auto 99 đã có cách quản lý độc đáo.

Số hóa tối đa nhất có thể

Là một doanh nhân nhưng cũng là một người trẻ thuộc thế hệ 9X, anh Đỗ Anh Lượng lớn lên cùng với sự phát triển của công nghệ. Do đó, anh thấu hiểu được sức mạnh của những công nghệ mới trong đời sống hàng ngày. Anh cho biết, công nghệ không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn tạo sự tiện lợi, an toàn cho người dùng, đặc biệt trong công việc kinh doanh. Do đó, khi nhen nhóm ý tưởng thành lập salon Auto 99, anh quyết định sẽ số hóa tối đa nhằm cắt giảm thời gian chết cũng như tạo ấn tượng chuyên nghiệp với khách hàng.

Đầu tiên, anh Lượng ứng dụng công nghệ trong cách quản lý. Cụ thể, salon Auto 99 sở hữu hệ thống cơ sở dữ liệu - nơi anh có thể quản lý giờ làm, doanh số của các nhân viên. Ngoài ra, nhân viên cũng có thể truy cập để cập nhật tình hình công việc cũng như làm các thủ tục khác như xin nghỉ phép, xin lịch họp,... Nói cách khác, nhân viên thuộc mô hình salon Auto 99 được kết nối trong một không gian mạng, đảm bảo thông tin minh bạch, xuyên suốt.

Đối với khách hàng, anh Đỗ Anh Lượng cũng chủ trương sử dụng các tiện ích công nghệ trong các khâu chăm sóc khách hàng, giao dịch,... Theo đó, các nhân viên tư vấn của salon Auto 99 đều chăm sóc khách hàng trên nền tảng số, đảm bảo có thể tư vấn mọi lúc mọi nơi, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Nhờ đó, khách hàng có thể nắm được thông tin và đưa ra quyết định chính xác. Cùng với đó, các giao dịch mua hàng, hoàn tiền tại salon Auto 99 đều được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Hướng đi mới cho thành công xứng đáng

Mặc dù mới bước chân vào thương trường nhưng chính tư duy quản lý mới mẻ, anh Đỗ Anh Lượng đã phần nào giảm được các khó khăn ban đầu và tập trung vào việc phát triển kinh doanh. Theo anh, công nghệ chính là chìa khóa thành công trong kinh doanh, vì vậy, nếu có thể ứng dụng thành công thì startup sẽ rất nhanh trưởng thành.

Đến nay, với cách quản lý thông minh, anh Đỗ Anh Lượng ngày càng mở rộng đội ngũ nhân viên, mang đến cơ hội sở hữu siêu xe cho hàng trăm khách hàng. Đặc biệt, salon Auto 99 không bao giờ xảy ra tình trạng khủng hoảng về nhân sự, do đó, công việc kinh doanh luôn được duy trì ổn định, bền vững. Đây là điểm mạnh của salon Auto 99 khi có thể giữ chân người tài thay vì tình trạng nhân viên ra đi liên tục như tại một số doanh nghiệp hiện nay.

Anh Đỗ Anh Lượng (bên phải) áp dụng số hóa trong việc quản lý, điều hành nhân viên tại Auto 99

Anh Đỗ Anh Lượng cho biết, phương pháp quản lý số hóa này đang phát huy hiệu quả tích cực. Do đó, anh quyết định mở thêm dịch vụ chăm sóc xe sang, tạo việc làm cho những kỹ thuật ô tô tay nghề cao cũng như làm phong phú thêm dịch vụ của salon Auto 99. Anh cho biết, anh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý để salon Auto 99 phát triển theo kịp nhu cầu của thị trường.

Kinh doanh là chặng đường dài, đòi hỏi tầm nhìn của người lãnh đạo. Với tư duy phù hợp với thời đại, anh Đỗ Anh Lượng đã chứng tỏ được bản lĩnh của người đứng đầu. Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, salon Auto 99 sẽ tiếp tục thành công như anh kỳ vọng.

Đỗ Anh Lượng - Salon Auto 99 Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: 0973.939999 - 0967.999999 Facebook: https://www.facebook.com/luongdoanh9x

Ngọc Minh