Cuộc Tọa đàm “PV GAS: Hành trình và phát triển - Vị thế - Vai trò chủ lực trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam” vừa được giới thiệu tại chuyên mục Chính sách - Đối ngoại trên Báo Công Thương online.

Cuộc tọa đàm được thực hiện hướng tới kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam, định hướng và hỗ trợ khán thính giả tìm hiểu sâu về những đóng góp của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) trong quá trình 31 năm xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Khí nước nhà.

Qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, ngành công nghiệp khí Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, năng động sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng với hệ thống cơ sở vật chất lớn mạnh, tạo dựng thị trường khí ngày càng phát triển ổn định. Có được những thành công đó, phải kể đến sự đóng góp của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - đơn vị tiên phong và chủ lực của ngành công nghiệp trẻ trung và có nhiều đóng góp năng lượng cho nước nhà. Đây cũng là đơn vị lá cờ đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đánh giá về PV GAS tại tọa đàm, ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng giám đốc Petrovietnam giới thiệu PV GAS là đơn vị hàng đầu, chủ đạo của Petrovietnam với trọng trách phát triển lĩnh vực công nghiệp Khí trong Chiến lược phát triển toàn bộ ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam, được Chính phủ giao cho Petrovietnam thực hiện; hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị khí và sản phẩm khí, bao gồm thu gom, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Là niềm tự hào của ngành công nghiệp Khí, PV GAS xứng đáng trở thành Nhà vận chuyển và cung cấp khí khô lớn nhất Việt Nam, Nhà sản xuất và kinh doanh LPG hàng đầu Việt Nam; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia; đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường LPG; vinh dự đón nhận nhiều Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen, chứng nhận... của Nhà nước, các Bộ ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đặc biệt, năm 2015, PV GAS đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Nhà nước trao tặng.

Ông Lê Xuân Huyên khẳng định niềm tin tưởng cũng như nêu lên những giải pháp lãnh đạo, hỗ trợ của Petrovietnam nhằm giúp PV GAS duy trì và gia tăng sản lượng khai thác khí đã được Chính phủ phê duyệt, tiếp tục góp phần gia tăng nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Bên cạnh đó, Petrovietnam và PV GAS cũng đang tích cực đẩy mạnh các giải pháp chiến lược để tiếp tục phát triển bền vững ngành công nghiệp Khí Việt Nam.

Ông Trần Trọng Hữu - Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty khí Việt Nam cho biết, chỉ trong vòng hơn 30 năm, từ một công ty nhỏ, PV GAS đã từng bước xây dựng, đưa vào hoạt động và hiện đang quản lý hệ thống hạ tầng ngành công nghiệp Khí Việt Nam tương đối hoàn chỉnh gồm 5 hệ thống khí dài trên 1.500 km đường ống khí, 3 nhà máy xử lý khí với tổng công suất trên 10 tỷ m3/năm, 14 kho chứa LPG công suất gần 150 nghìn tấn, hệ thống phân phối khí/sản phẩm khí rộng khắp trên toàn quốc…, có giá trị tài sản trên 70 nghìn tỷ đồng. Hiện nay, mỗi năm PV GAS cung cấp nguồn nguyên, nhiên liệu để sản xuất gần 15% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm cả nước và nhiên liệu cho nhiều khu công nghiệp; chiếm lĩnh 100% thị phần khí khô, khoảng 70% thị phần bán buôn và khoảng 12% thị phần bán lẻ LPG nội địa.

Ghi nhận những thành công của PV GAS, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành bày tỏ, PV GAS đã có những bước đi tiên phong, tích cực; đặc biệt trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới có sự trồi sụt không ngừng, các tác động không mong muốn từ dịch bệnh Covid-19. PV GAS cũng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo phát triển lĩnh vực LNG ở nước ta, nhằm tạo ra năng lực sản xuất mới, nâng tầm vị thế thương hiệu PV GAS.

“Cho đến nay, ngành công nghiệp Khí Việt Nam đã khẳng định những bước tiến vượt bậc, đưa nguồn năng lượng khí từ chỗ phải đốt bỏ ngoài khơi, trở thành nguồn năng lượng quan trọng góp phần giải quyết vấn đề năng lượng, kinh tế, môi trường. Thành quả đạt được đã cho thấy những bước đi vững chắc của PV GAS không chỉ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp Khí Việt Nam mà còn đóng góp vào quá trình hội nhập kinh tế thế giới” - ông Thành nói.

Bà Ngô Thúy Quỳnh - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than khẳng định, qua công tác quản lý chuyên ngành, Bộ Công thương đánh giá rất cao vai trò tiên phong, với tính chuyên nghiệp cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS. Là doanh nghiệp chủ lực của ngành công nghiệp Khí Việt Nam, với yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với các hệ thống thu gom, phân phối khí, PV GAS luôn đảm bảo công tác đầu tư, xây dựng và vận hành hiệu quả, an toàn chuỗi giá trị khí; cung cấp kịp thời, đầy đủ và hiệu quả nguồn nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện, đạm, sản xuất công nghiệp khác.

“Bộ Công Thương luôn tin tưởng PV GAS đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của mình trong ngành dầu khí, ngành công nghiệp Khí Việt Nam”- bà Ngô Thúy Quỳnh khẳng định.

Phương Dung