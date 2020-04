PVOIL và các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch tiết giảm chi phí theo 3 kịch bản, tương ứng với sản lượng kinh doanh sụt giảm tới 10% - 20% - 30% và thậm chí hơn hơn 30% so với kế hoạch.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu. Giá dầu thô và giá các sản phẩm dầu thế giới đều giảm mạnh từ cuối tháng 01/2020 và đặc biệt giảm sâu từ đầu tháng 3/2020 đến nay. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước cũng giảm mạnh.

Đối với PVOIL và các đơn vị thành viên, tác động kép của cuộc khủng hoảng này đã làm sản lượng kinh doanh sụt giảm; chi phí kinh doanh bình quân đồng/lít tăng trong khi giá bán lẻ liên tục giảm mạnh.

Với phương châm “thắt lưng buộc bụng”, PVOIL và các đơn vị thành viên tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch tiết giảm chi phí theo 3 kịch bản, tương ứng với sản lượng kinh doanh sụt giảm tới 10% so với kế hoạch; sụt giảm tới 20% so với kế hoạch; sụt giảm tới 30% và thậm chí hơn hơn 30% so với kế hoạch.

Song song đó, PVOIL đã tăng cường các biện pháp cấp bách để ứng phó và phòng chống dịch Covid-19.

Về nhóm giải pháp kinh doanh, PVOIL linh hoạt trong các khâu tạo/ cấp nguồn xăng dầu cho các đơn vị kinh doanh; lượng hàng tồn kho luôn được kiểm soát hết sức chặt chẽ nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do giảm giá; tối ưu hiệu quả kinh doanh trong toàn bộ các khâu pha chế, vận chuyển, giao nhận, tồn chứa.

Về nhóm giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, PVOIL giãn/giảm các chi phí không trực tiếp liên quan đến sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho các chi phí giúp gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh.

Đặc biệt, tất cả người lao động cùng đồng thuận giảm lương tháng tới 25% nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty. Thời gian áp dụng từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020 hoặc tiếp tục điều chỉnh theo diễn biến thực tế của tình hình kinh doanh.

Về nhóm giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, PVOIL đã tiến hành nhiều hoạt động cộng đồng kịp thời và mang lại hiệu quả tích cực, bao gồm phát tặng 50.000 khẩu trang y tế cho khách hàng và người dân tại các CHXD của PVOIL; nhân viên tại các cửa hàng và kho xăng dầu được trang bị khẩu trang và tấm chắn giọt bắn khi tiếp xúc với khách hàng.

Nhân viên PVOIL phát tặng khẩu trang tại CHXD để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Các kho xăng dầu PVOIL đã chủ động hỗ trợ bữa ăn trưa cho khách hàng/ tài xế xe bồn trong thời gian chờ lấy hàng do các quán ăn đóng cửa, không có nơi ăn uống. Hưởng ứng sự kêu gọi của Chính phủ, PVOIL cũng đã ủng hộ 100 triệu đồng để mua kit xét nghiệm virus.

Nhân viên PVOIL hỗ trợ phần ăn trưa cho tài xế xe bồn

Từ ngày 18/3/2020, Tổng công ty và các Đơn vị chủ động bố trí, đảm bảo hàng ngày có tối đa 50% số người lao động thực hiện chế độ làm việc từ xa. Từ ngày 27/3/2020, phần lớn người lao động được bố trí làm việc tại nhà qua các phương tiện công nghệ thông tin. Các quy định, quy trình xử lý công việc từ xa nhanh chóng được xây dựng và áp dụng. Do đó, khi Chính phủ thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày (từ ngày 01/4/2020) thì PVOIL đã sẵn sàng cho chế độ làm việc này.

PVOIL tiếp tục tăng cường quảng bá, giới thiệu đến đông đảo khách hàng về giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt khi mua xăng dầu. Đây vừa là sản phẩm dịch vụ mang tính cạnh tranh riêng có của PVOIL, vừa là giải pháp giúp cho khách hàng hạn chế tiếp xúc tiền mặt, cũng là hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Mặc dù sản lượng bán hàng qua các kênh tiêu thụ bị sụt giảm nhưng PVOIL vẫn khai thác hiệu quả các thế mạnh kinh doanh của mình.

Sản lượng bán hàng cho khách hàng công nghiệp trong quý I/2020 đạt 109% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng qua PVOIL Easy (thanh toán điện tử sử dụng mã QR trên điện thoại di động cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân) trong tháng 3/2020 vẫn đạt trung bình 146m3/ngày, tăng gần 12% so với tháng 12/2019 (132m3/ngày).

PVOIL đẩy mạnh bán bàng qua ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt

