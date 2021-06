Dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào khó khăn nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tranh thủ quảng bá thương hiệu bằng đồng phục khẩu trang vải in logo của chính mình.

Đồng phục khẩu trang: Xu hướng mới thời Covid-19

Có thể thấy rằng dịch Covid-19 có những ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp. Bối cảnh là một thử thách đòi hỏi sự thay đổi, cải cách và sáng tạo hơn của các doanh nghiệp.

Một trong những minh chứng cho sự sáng tạo, thích ứng với tình hình dịch bệnh chính là việc ứng dụng khẩu trang vải in logo doanh nghiệp làm đồng phục, quà tặng để bảo vệ sức khỏe cũng như xây dựng thương hiệu, lan tỏa tinh thần và niềm tin vượt qua đại dịch

Trong tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hiện nay, chiếc khẩu trang được xem là một vật dụng không thể thiếu để bảo vệ sức khỏe và ngừa lây lan dịch bệnh. Trong bối cảnh người người đeo khẩu trang, nhà nhà đeo khẩu trang thì đây cũng là lúc “đồng phục khẩu trang” trở thành xu hướng tất yếu, làm công cụ để quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả cho doanh nghiệp.

Mẫu khẩu trang vải kháng khuẩn Dony cho đối tác nước ngoài

Việc in logo thương hiệu lên khẩu trang sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra những dấu ấn riêng, góp phần định vị thương hiệu trong mắt khách hàng. Đồng thời, những chiếc khẩu trang mang dấu ấn riêng cũng củng cố niềm tin và tăng sự đoàn kết, giúp nhân sự trong doanh nghiệp cùng nhau vượt qua đại dịch.

Dony Mask: Bảo vệ tối ưu, quảng bá hiệu quả

Công ty TNHH may mặc Dony là một trong những đơn vị nổi bật trong sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn, đạt chất lượng chuẩn quốc tế EU, có kiểm định rõ ràng với quy trình sản xuất khép kín.

Đầu năm 2020 đến nay, Dony đã xuất khẩu hàng triệu chiếc khẩu trang ra toàn thế giới, tại 10 quốc gia. Khẩu trang Dony được các khách hàng và đối tác đánh giá cao bởi luôn đảm bảo chất lượng, độ thẩm mỹ và giá thành phải chăng.

Dây chuyền khép kín sản xuất khẩu trang Dony

Hiện tại, Dony cũng bắt đầu tiếp nhận các đơn hàng sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn dùng làm đồng phục, quà tặng, in logo và đóng gói đặc biệt theo yêu cầu với số lượng từ 200 chiếc, nhằm phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở trong nước.

Khẩu trang vải kháng khuẩn Dony Mask “ghi điểm” với người dùng nhờ những lợi thế:

Những điểm mạnh của khẩu trang vải kháng khuẩn Dony Mask: Được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như CE châu Âu, FDA Hoa Kỳ, TGA Úc, DGA Pháp, Intertek... về kháng khuẩn, tiêu chuẩn an toàn hóa chất; Đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng liên tục với trở lực thở chỉ 4,2mm H2O.

Ngoài ra, khẩu trang Dony Mask còn có khả năng chống tia UV tương đương với chỉ số SPF 50+; dây đeo có thành phần Spandex cao, tạo sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Ngoài ra, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong may mặc đồng phục, gia công quần áo xuất khẩu cho nhiều thương hiệu, tập đoàn bán lẻ trên thế giới, Dony luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng, đường may sắc sảo, in ấn logo rõ nét, đảm bảo truyền tải thương hiệu một cách thẩm mỹ và chuyên nghiệp qua từng chiếc khẩu trang.

Ông Phạm Quang Anh - Công ty TNHH may mặc Dony cho biết: “Một chiếc khẩu trang Dony được bán tại thị trường Mỹ, châu Âu có giá khoảng 4,5 USD. Nhưng với Việt Nam, chúng tôi chủ trương giảm giá với mức thấp nhất có thể, chỉ từ 20 - 30 nghìn đồng/một chiếc khẩu trang vải Dony đạt chuẩn”.

Khẩu trang vải Dony Mask đạt tiêu chuẩn EU

“Mục đích chính của Dony khi đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh sản xuất trong nước là mong muốn các doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn tốt để đặt hàng, người dùng có thể sử dụng được các sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn EU. Và đặc biệt, Dony Mask có thể đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong quá trình xây dựng thương hiệu và niềm tin trong bối cảnh dịch Covid-19”, ông Quang Anh chia sẻ thêm.

Bên cạnh chính sách ưu đãi về giá cho các doanh nghiệp nội địa, Dony còn là một trong những đơn vị tích cực hoạt động cộng đồng. Trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh, Dony luôn duy trì việc trích 5 - 10% doanh thu để đóng góp cho các quỹ từ thiện, giúp đỡ trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn.

Xe buýt khử khuẩn và phát khẩu trang miễn phí tự động cho người dân đón Tết

Khẩu trang vải kháng khuẩn không những là một trong những vật dụng cần thiết để bảo vệ sức khỏe, phòng chống lây lan dịch bệnh mà còn là một trong những công cụ quảng bá thương hiệu, xây dựng niềm tin hiệu quả cho doanh nghiệp thời Covid-19.

Với mong muốn đem các sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn chuẩn châu Âu đến gần hơn với người dân, Công ty TNHH may mặc Dony luôn có chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng và đối tác Việt Nam.

Công ty TNHH may mặc Dony Xưởng mẫu - Văn phòng: 142/4 Bàu Cát 2, Q. Tân Bình, TP.HCM. Xưởng may: 355/23 đường Kênh Tân Hóa, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM. Xưởng in thêu: Số 8 Thép Mới, P. 12, Q.Tân Bình, TP.HCM. Hotline: 19009449 | 0938842123 - 0906718123 - 0901893234 Website: https://dony.vn/

Ngọc Minh