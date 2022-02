Mới đây, CARE Quốc tế tại Việt Nam, TUVA Communication và GIZ vừa công bố nền tảng kết nối việc làm dành cho công nhân và người lao động: Congnhanviet.com.

94% người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều thiệt hại về mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Theo nghiên cứu của Viện Công nhân và Công đoàn, đợt dịch bùng phát lần thứ tư ước tính có khoảng gần một triệu lao động dệt may bị ảnh hưởng do phải nghỉ việc, nghỉ việc luân phiên, giảm giờ làm, nghỉ không lương. Dịch bệnh ảnh hưởng tới hơn 94% lao động tham gia khảo sát. Trong đó, hơn 60% ngừng việc, 27% làm việc ba tại chỗ và 6% làm việc luân phiên.

Trước sự tác động của Covid-19 đến thu nhập, đã có gần 50% lao động phải tiết kiệm triệt để các khoản chi tiêu trong gia đình; gần 26% phải sử dụng đến tiền tiết kiệm; 20,1% phải vay mượn người thân/ngân hàng. Đáng chú ý, 1,4% lao động phải vay tín dụng đen với lãi suất cao để trang trải cuộc sống.

Đợt dịch bùng phát lần thứ tư ước tính có khoảng gần một triệu lao động ngành dệt may bị ảnh hưởng. (Ảnh: Care Việt Nam)

Dù tình trạng việc làm tại các nhà máy và công ty đã dần tăng trở lại nhưng phần lớn người lao động vẫn chịu ảnh hưởng. Lượng lớn công nhân và người lao động đã đi làm lại nhưng năng suất và thu nhập không thể quay lại mức trước khi dịch bùng phát. Như vậy, việc đáp ứng nhu cầu kết nối với công việc, gia tăng thu nhập cho người lao động là hết sức cấp bách.

Website tìm việc dành cho công nhân

Nền tảng congnhanviet.com có mục tiêu kết nối việc làm tới công nhân, người lao động và cung cấp các kiến thức liên quan. Ứng dụng công nghệ mới, nền tảng giúp cá nhân hóa và hỗ trợ chuyên biệt trong việc tìm kiếm việc làm. Từ đó, công nhân và người lao động có thể dễ dàng tìm kiếm được những công việc chính thức cũng như việc làm thêm tại nhà hay việc có tính chất thời vụ.

Chính thức ra mắt nền tảng tìm việc congnhanviet.com dành riêng cho công nhân, người lao động. (Ảnh: Care Việt Nam)

Buổi ra mắt nền tảng congnhanviet.com đã diễn ra trong sáng ngày 19/2/2021, dưới cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Sự kiện trực tiếp đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội với sự tham gia của 20 đại diện đến từ các nhà tài trợ, đối tác cùng nhân sự dự án; và được phát trực tiếp thông qua trang Facebook “8 tiếng trọn vẹn”.

Buổi ra mắt diễn ra dưới cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp (Ảnh: Care Việt Nam)

Tại buổi ra mắt, bên cạnh phần phát biểu về dự án từ đại diện các bên, tọa đàm mang tên “Thực trạng tìm kiếm việc làm online của công nhân và giải pháp” cũng chỉ ra cụ thể những vấn đề khó khăn của người lao động và nguyên nhân thúc đẩy việc xây dựng nền tảng congnhanviet.com.

Tọa đàm về thực trạng tìm kiếm việc làm online của công nhân và giải pháp (Ảnh: Care Việt Nam)

“Nhu cầu tìm kiếm việc làm thay thế của nhóm công nhân trong đó có công nhân ngành may mặc nói riêng tăng lên đáng kể trong đại dịch. Dù hầu hết các công nhân được phỏng vấn trong nghiên cứu của chúng tôi đều mong muốn tiếp tục duy trì công việc tại công ty, nhưng họ cũng bắt đầu tìm kiếm thêm nhiều cách khác để cải thiện nguồn thu nhập của mình. Đa số các công nhân ngành may tìm kiếm thêm các công việc làm tại nhà như nhận may gia công, làm đồ thủ công, bán hàng online hoặc các công việc phù hợp với những kỹ năng có sẵn của họ”, bà Nguyễn Xuân Hường, nghiên cứu viên chia sẻ.

Chị Lang Thị Thảo, một công nhân may tại TP.HCM chia sẻ cảm nhận về nền tảng congnhanviet.com (Ảnh: Care Việt Nam)

Chị Lang Thị Thảo, một công nhân may tại TP.HCM cũng chia sẻ: “Trang web congnhanviet.com đối với em rất hữu ích, nó giúp em dễ dàng tìm việc hơn. Thông tin trên trang được kiểm tra trước nên những công việc có độ tin tưởng cao. Mục tìm kiếm việc ở khu vực mình đang sống rất tiện. Các công ty tuyển dụng cũng ghi rất rõ ràng về giờ làm việc, lương thưởng và các chế độ đãi ngộ cho công nhân. Có thông tin liên lạc rõ ràng giúp cho các bạn tìm kiếm công mình phù hợp với mình dễ dàng hơn. Không sợ lừa đảo giống mấy trang tìm việc trên mạng hay qua môi giới tìm việc làm nào đó”.

Tố Uyên