Ngày 7/1/2021, Công ty Điện tử Samsung đã công bố danh mục các dòng sản phẩm năm 2021 với màn hình Neo QLED, Micro LED và Lifestyle TV trong sự kiện trực tuyến First Look tại Seoul, Hàn Quốc.

Dòng sản phẩm mới này nhằm nhấn mạnh cam kết của Samsung về khả năng tiếp cận, tính bền vững và đổi mới với những cải tiến mới, giúp tái khẳng định vai trò của TV trong cuộc sống người tiêu dùng, kỳ vọng tạo ra bước nhảy vọt trong công nghệ hiển thị TV.

Samsung đã giới thiệu công nghệ màn hình hoàn toàn mới với tên gọi “Neo QLED” cho các dòng TV 8K (QN900A) và 4K (QN90A, QN85A). Samsung sẽ tiếp tục đưa dòng TV QLED lên một tầm cao mới với công nghệ ánh sáng từ đèn Quantum Mini LED. Công nghệ này được điều khiển chính xác bởi Quantum Matrix và bộ xử lý Neo Quantum, giúp tối ưu hóa chất lượng hình ảnh cho Neo QLED.

Samsung Neo QLED 8K 2021 sở hữu thiết kế vô cực “Infinity One” mới, với màn hình gần như không có viền mang để mang đến trải nghiệm xem chân thực hơn cùng thiết kế bóng bẩy, đẹp mắt.

Bên cạnh Neo QLED là dòng TV màn hình Micro LED sẽ ra mắt trong năm 2021. Với dòng Micro LED mới, Samsung lần đầu tiên ứng dụng công nghệ Micro LED lên TV truyền thống, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao trên một màn hình “cực” lớn thế hệ mới.

Micro LED có khả năng tự phát sáng, tạo ra màu sắc và độ sáng sống động như thật thông qua 24 triệu đèn LED được điều khiển riêng biệt. Với thiết kế nguyên khối được xác định bằng tỷ lệ màn hình trên thân máy hơn 99%, sản phẩm mang đến trải nghiệm chất lượng hình ảnh ngoạn mục.

Phiên bản 2021 thừa hưởng công nghệ danh tiếng của The Frame thế hệ trước, mang đến trải nghiệm tùy chỉnh nhiều hơn, cùng thiết kế mỏng. The Frame có khung viền mỏng hơn gần một nửa so với các dòng trước, mang lại chiều sâu chân thực của khung tranh truyền thống. Sản phẩm có đến 5 tùy chọn màu sắc cho khung viền và 2 phong cách tùy chỉnh khác nhau là hiện đại và mặt vát mỏng, phù hợp với thẩm mỹ của mọi căn phòng.

Bằng việc đăng ký Art Store cho TV The Frame hoàn toàn mới, người dùng sẽ có thể thưởng thức hơn 1.400 tác phẩm tuyển chọn. Công nghệ tự động sắp xếp dựa trên AI mới của Samsung giúp phân tích tốt hơn sở thích của từng người dùng, từ đó có thể đề xuất các tác phẩm nghệ thuật phù hợp.

Ngọc Minh