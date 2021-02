Công ty Sanofi Việt Nam vừa đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Thực hành Tốt Phát triển Nhân sự 2021” (Top Employer 2021) do Viện Nghiên cứu Nhà Tuyển dụng hàng đầu (Top Employers Institute) trao tặng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp công ty đạt danh hiệu này.

“Doanh nghiệp Thực hành Tốt Phát triển Nhân sự” là chứng nhận uy tín hàng đầu toàn cầu về chính sách nhân sự và môi trường làm việc. Dưới sự đánh giá nghiêm ngặt của Viện Nghiên cứu Nhà tuyển dụng hàng đầu, các doanh nghiệp tham gia đã trải qua kỳ sát hạch nghiêm ngặt và khách quan trong suốt 4 tháng với hơn 600 tiêu chuẩn xoay quanh 10 yếu tố đánh giá môi trường làm việc, khả năng thu hút - nuôi dưỡng - phát triển nhân tài tại mỗi doanh nghiệp. Với những tiêu chí đánh giá sát thực, giải thưởng đã thu hút hơn 1.600 doanh nghiệp trên 119 quốc gia tham dự, có sức ảnh hưởng đến hơn 6.900.000 người đi làm trên toàn thế giới trong suốt 25 năm qua.

Không chỉ trong phạm vi Việt Nam, Sanofi là một trong số ít doanh nghiệp đa quốc gia đạt được và duy trì danh hiệu này trong nhiều năm ở khu vực châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu. Chia sẻ rõ hơn, ông Emin Turan - Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam và Campuchia cho biết: “Sanofi Việt Nam rất tự hào và hãnh diện khi tiếp tục được ghi nhận là Nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam 2021. Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp Sanofi Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng này. Thành tích này không chỉ là kết quả của cả một quy trình chặt chẽ về tuyển dụng, đào tạo, phát triển, nuôi dưỡng và gắn kết tài năng của Sanofi mà đó còn cho thấy những kết quả tích cực của cả tập thể nhân viên Sanofi để hiện thực hóa tinh thần “Play to Win” thành một văn hóa thực sự của doanh nghiệp. Với “Play to Win”, chúng tôi khuyến khích nhân viên thay đổi từ niềm tin, thói quen hằng ngày của mình để biến hành động từ “Play not to lose” sang “Play to win” - sẵn sàng và chủ động chiến đấu để thành công.”

Bước sang năm mới 2021 với những thách thức lớn cho toàn thế giới, cũng là thời điểm các doanh nghiệp nỗ lực vực dậy sau một năm 2020 nhiều biến động và thử thách, danh hiệu này vừa là niềm tự hào, vừa là sự khích lệ to lớn để Sanofi Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực đóng góp cho sức khỏe cộng đồng.

Sanofi Việt Nam có trụ sở chính tại TP.HCM với hơn 1.000 nhân viên làm việc trên toàn quốc, sản phẩm của Sanofi đã có mặt tại Việt Nam hơn 50 năm qua. Sanofi là tập đoàn dược phẩm đa quốc gia sở hữu ba nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO-GMP (Thực hành tốt Sản xuất thuốc) tại TP.HCM, cung ứng 80% sản lượng của Sanofi tại Việt Nam. Website www.sanofi.com.vn.

Ngọc Minh