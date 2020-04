Ngân hàng Shinhan ưu đãi miễn phí chuyển tiền trong nước khi khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch trên Internet Banking hoặc Mobile Banking SOL đến hết 30/04/2020.

Đồng hành cùng cộng đồng vượt qua đại dịch Covid-19, Ngân hàng Shinhan đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch của Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng thời tặng 200 phần quà và hàng trăm vật tư y tế cho đội ngũ y bác sỹ và quân nhân tại 3 điểm cách ly ở tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh những hoạt động cộng đồng ý nghĩa, Shinhan còn ưu đãi miễn phí chuyển tiền trong nước khi khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch trên Internet Banking hoặc Mobile Banking SOL.

Theo đó, Ngân hàng Shinhan sẽ miễn phí chuyển tiền trong nước cho tất cả các giao dịch của khách hàng cá nhân chuyển tiền trên Internet Banking và Mobile Banking SOL đến tất cả các ngân hàng, không giới hạn số tiền chuyển khoản và không giới hạn giao dịch qua VNĐ và USD (phí giao dịch sẽ được hoàn trả khách hàng chậm nhất sau 03 ngày làm việc). Với chính sách này, Ngân hàng Shinhan mong muốn mang đến khách hàng các giải pháp tài chính tối ưu và trải nghiệm dịch vụ ngân hàng điện tử an toàn, nhanh chóng, tiện lợi trong mọi thời điểm.

Ngân hàng Shinhan miễn phí chuyển tiền trong nước cho tất cả các giao dịch chuyển tiền trên Internet Banking và Mobile Banking SOL đến tất cả các ngân hàng

Bên cạnh đó, Ngân hàng Shinhan còn ưu đãi lãi suất tiết kiệm lên đến 0.9% khi gửi tiền tiết kiệm trực tuyến qua Internet Banking hoặc Mobile Banking SOL; không phí duy trì hàng tháng và phí quản lý; không phí thay đổi và cập nhật thông tin khách hàng.

Khách hàng của Shinhan còn được tận hưởng nhiều tiện ích vượt trội khác thông qua các dịch vụ trực tuyến

Tính đến tháng 3/2020, tổng số lượng giao dịch trực tuyến thông qua Internet Banking và Mobile Banking SOL của Ngân hàng Shinhan tăng 250% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông qua ứng dụng Mobile Banking SOL, khách hàng có thể trải nghiệm hệ sinh thái dịch vụ tích hợp tiện lợi, bao gồm: Dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ tiết kiệm trực tuyến, dịch vụ thanh toán/thanh toán tự động/thanh toán qua mã QR, vay thế chấp trực tuyến và giải ngân tức thì, liên kết và giao dịch trên ví Momo cũng như Grabpay by Mocca. Các ứng dụng trên Mobile Banking SOL cho phép người dùng linh hoạt tùy chỉnh giao dịch theo nhu cầu và mục đích sử dụng. Đồng thời, tất cả các giao dịch thông qua Internet Banking và Mobile Banking SOL đều được bảo mật nhiều lớp, nhằm mang đến sự an toàn tối ưu cho khách hàng trong suốt quá trình thực hiện các giao dịch.

Các dịch vụ ngân hàng điện tử của Shinhan đều được bảo mật nhiều lớp, nhằm mang đến sự an toàn tối ưu cho khách hàng

Để tìm hiểu chi tiết sản phẩm Internet Banking/Mobile Banking SOL, khách hàng có thể truy cập vào website: http://bit.ly/Solappvn

Ngân hàng Shinhan luôn đặt phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm” lên hàng đầu trong suốt quá trình hoạt động và phát triển để đem đến một thế giới tốt đẹp bằng tiềm lực tài chính. Bằng việc áp dụng các thành tựu của công nghệ tiên tiến, Shinhan luôn nỗ lực để tối ưu sự tiện ích và bảo mật trong các sản phẩm, dịch vụ của mình, nhằm mang đến những trải nghiệm tài chính chất lượng và an toàn. Song song đó, Ngân hàng Shinhan còn liên kết với các đối tác công nghệ hàng đầu Việt Nam để mở rộng kênh phục vụ khách hàng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ngọc Minh