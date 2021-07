Ngày nay, mỹ phẩm có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên được nhiều người ưa chuộng nhờ sự thân thiện với làn da, đa dạng sản phẩm, giá cả hợp lý… Cùng So Natural tìm hiểu về 4 ‘điểm cộng’ của mỹ phẩm thiên nhiên qua bài viết này.

Thân thiện với làn da

Đại diện mỹ phẩm So Natural cho biết, các sản phẩm mỹ phẩm được chiết xuất từ thành phần thiên nhiên thường hạn chế tối đa xử lý hoá chất, không chứa các thành phần nhân tạo, chất tạo màu. Thay vào đó, các nhà sản xuất chuộng những thành phần chiết xuất từ thực vật, khoáng chất, chứa vitamin E, C. Bên cạnh đó, một số sản phẩm có thành phần từ lá, rễ, thân cây thảo dược, giúp nuôi dưỡng làn da mịn màng, khỏe mạnh.

Không những vậy, mỹ phẩm thiên nhiên có thể phù hợp với nhiều loại da. Với những thương hiệu mỹ phẩm được kiểm nghiệm, sản xuất nghiêm ngặt, các sản phẩm thường thân thiện với làn da người dùng, mang đến trải nghiệm chăm sóc da đầy thư giãn, hứng khởi.

Đa dạng sản phẩm

Mỹ phẩm hiện nay phong phú dòng sản phẩm, phục vụ nhu cầu làm đẹp đa dạng của người dùng hiện đại như: sữa rửa mặt, toner, sữa dưỡng ẩm, mặt nạ, lotion, xà bông, kem, chống nắng…

Giá cả hợp lý

Với nguyên liệu thiên nhiên, giá cả những loại mỹ phẩm này thường phải chăng, hợp túi tiền người tiêu dùng.

Không thử nghiệm trên động vật

Ngày nay, nhiều hãng mỹ phẩm thiên nhiên không thử nghiệm trên động vật. Đại diện So Natural Việt Nam chia sẻ: “Các chuyên gia sẽ sử dụng công nghệ hiện đại để kiểm tra các chỉ số phản ứng, mà không sử dụng động vật. Đây cũng là một “điểm cộng” của mỹ phẩm tự nhiên xét về khía cạnh bảo vệ môi trường và nhân văn”.

Ở Việt Nam, mỹ phẩm “made in Korea” chiếm thị phần lớn trên thị trường mỹ phẩm, được nhiều bạn gái ưa chuộng. Trong đó, So Natural là thương hiệu được nhiều người biết đến, “ghi điểm” với đa dạng sản phẩm chăm sóc da, chú trọng các thành phần chiết xuất từ tự nhiên.

Đại diện So Natural Việt Nam bày tỏ: “Mỹ phẩm So Natural từ Hàn đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm độc đáo và ưu việt, hướng tới các thành phần tự nhiên, dịu nhẹ, So Natural mong muốn đồng hành với các bạn gái trên hành trình làm đẹp, là người bạn đồng hành đáng tin cậy với làn da”.

