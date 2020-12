Lần đầu tiên, hội thi thợ giỏi ngành xây dựng được tổ chức thực hiện ngay trên công trường thi công. Các thí sinh làm thật, thi thật và được nghiệm thu thật.

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam vừa chủ trì tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành Xây dựng Việt Nam năm 2020 trong hai ngày 8-9/12/2020. Đây là lần đầu tiên tổ chức hội thi so tài của những người thợ xây dựng. Cuộc thi được thực hiện theo phương thức sáng tạo: làm thật, thi thật ở công trường xây dựng hiện hữu.

Hội thi đã thu hút được 250 thợ lành nghề của 20 tổng công ty, công ty có thương hiệu hàng đầu trong ngành xây dựng tham gia thi 8 nghề: xây, trát, ốp lát, nhôm kính, lắp dựng cốt thép, điện, nước và hàn.

Cuộc thi được thực hiện theo phương thức: Làm thật, thi thật ở công trường xây dựng hiện hữu

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết, khác với các hội thi tay nghề truyền thống như trước đây, các môn thi được thực hiện với các tình huống giả định trong xưởng thực hành của các trường đào tạo nghề.

Hội thi tay nghề lần này sẽ đặt các thí sinh vào các tình huống thực, thi công tại các công trường xây dựng thực tế tại Hà Nội như: Matrix One, HD Moon, The Nine… Ngoài kỹ năng, kiến thức xây dựng thì cũng đòi hỏi người lao động phải có những hiểu biết về an toàn lao động.

Từ thao tác kỹ thuật xây dựng đến sự phối hợp trong kỹ năng làm việc nhóm được thể hiện trong các phần thi

Ông Trần Nhật Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta, Chủ tịch Hội đồng giám khảo hội thi cho biết, đội ngũ thí sinh tham dự hội thi lần này đã tạo những sản phẩm đạt chất lượng rất cao.

"Các thí sinh hoàn thiện bài thi bằng những sản phẩm hiện hữu ngay tại những dự án căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Chúng tôi đánh giá, sản phẩm các thí sinh làm ra trong những ngày thi là những sản phẩm rất cao cấp”, ông Trần Nhật Thành chia sẻ.

Ngoài kỹ năng, kiến thức xây dựng thì cũng đòi hỏi người lao động phải có những hiểu biết về an toàn lao động

Kết thúc hội thi, 67 thợ đã đạt danh hiệu Bàn tay vàng, 99 thợ đạt danh hiệu Thợ giỏi. Cùng với việc trao danh hiệu cho những người thợ, Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả sâu rộng nhằm tác động, khuyến khích các doanh nghiệp sớm xem xét tăng lương, nâng bậc sớm cho thợ giỏi đoạt giải tại hội thi.

67 người thợ đã đạt danh hiệu Bàn tay vàng, 99 thợ đạt danh hiệu Thợ giỏi

Ông Phan Duy Thương - Cục Phó Cục Giám định Nhà nước về các công trình Bộ Xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, trước năm 2013, chất lượng xây dựng chưa được như mong muốn do địa phương giao quyền cho doanh nghiệp nhiều và chưa được kiểm soát được. Nhưng từ năm 2013, các nghị định quy định từ khâu thiết kế, tư vấn, đánh giá chất lượng đầu vào dự án. Năm 2015, Nghị định 46 về quản lý chất lượng, công tác quản lý chất lượng từ thiết kế đến thi công nâng lên nhiều. Theo đó, số lượng tai nạn các công trình giảm, chất lượng công trình nâng lên rõ rệt.

Hội thi nhằm tôn vinh và khẳng định giá trị của người thợ đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, đồng thời nâng cao vị thế các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Do sự phá triển của công nghệ nên năng lực công nhân từ những công trình lớn rất chuyên nghiệp giỏi. Tuy nhiên, các công trình nhỏ, tay nghề công nhân chưa được giỏi, vẫn phải nâng cao hơn nữa để đảm bảo chất lượng.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam, sau thành công của hội thi lần thứ nhất, Hiệp hội sẽ rút kinh nghiệm và phát triển hội thi tay nghề giỏi ngành xây dựng trở thành hoạt động định kỳ, 2 năm/1 lần. Hội thi cũng nâng dần quy mô, phạm vi, tạo thành sân chơi hấp dẫn, cuốn hút cho tất cả các doanh nghiệp xây dựng trong cả nước nhằm tôn vinh và khẳng định giá trị của người thợ đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, đồng thời nâng cao vị thế các nhà thầu xây dựng Việt Nam.

