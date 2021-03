Sản phẩm sơn Spost và Seanex Diamond Plus của công ty CP sơn Spost Việt Nam là một trong những lựa chọn cho việc hỗ trợ chống nóng cho các công trình xây dựng.

Việt Nam nằm ở khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa với một mùa hè nhiều nắng, nhiệt độ cao và rất oi bức. Việc chống nóng cho các công trình xây dựng là một vấn đề cấ thiết và được nhiều người rất quan tâm khi xây dựng nhà.

Ngoài việc có một thiết kế hợp lý, tạo không gian thoáng mát cho ngôi nhà thì việc giảm lượng nhiệt tác động tới ngôi nhà từ bên ngoài cũng là một việc làm rất hiệu quả cho việc làm mát cho ngôi nhà.

Nguồn nhiệt tác động chủ yếu tới công trình đến từ ánh nắng chói chang của mặt trời trong những ngày hè oi ả. Trong ánh sáng mặt trời, thành phần mang nhiệt chủ yếu là các tia hồng ngoại, khi các tia này tác động tới bề mặt tường làm nóng tường và nhiệt hấp thụ vào trong làm tăng nhiệt độ trong ngôi nhà.

Đối với những ngôi nhà nằm tại các đô thị với mật độ xây dựng cao còn bị tác động bởi các bức xạ nhiệt từ các công trình lân cận. Việc sử dụng sơn tường có khả năng giảm lượng hấp thụ nhiệt từ bên ngoài là một giải pháp rất hữu hiệu để khắc phục tình trạng này.

Sản phẩm sơn Spost và Seanex Diamond Plus của công ty CP sơn Spost Việt Nam là một trong những lựa chọn cho việc chống nóng cho các công trình xây dựng. Được ứng dụng công nghệ IR-reflection, sản phẩm sơn Spost và Seanex Diamond Plus với các phần tử đặc biệt phân tán trên bề mặt màng sơn làm giảm đáng kể tác động của các tia hồng ngoại tới bề mặt tường làm tường mát hơn dưới ánh nắng mặt trời. Công nghệ này giúp màng sơn tán xạ tới 80% các tia hồng ngoại và giảm nhiệt đáng kể cho không gian trong nhà từ 3 - 5 độ C.

Hình ảnh công nghệ IR-reflection

Nhà sản xuất cho hay, hiệu quả thực tế tại nhiều công trình sử dụng sản phẩm sơn Spost và Seanex Diamond Plus là rất đáng kể, không gian bên trong mát mẻ, tiết kiệm điện hơn do giảm việc sử dụng điều hòa, tạo cảm giác thoải mái hơn cho những người sống và làm việc trong ngôi nhà.

Liên tục nghiên cứu và tìm tòi áp dụng các công nghệ mới tiên tiến, các sản phẩm sơn cao cấp của công ty CP sơn Spost còn có nhiều tính năng ưu việt như độ kháng nước và kháng muối cao, tự làm sạch, an toàn cho sức khỏe và môi trường, màu sắc tươi sáng, bền lâu, hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều nhà thầu và người dân tin tưởng sử dụng.

Thông tin chi tiết: http://sonspost.com.vn

Doãn Phong