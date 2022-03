Trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều biến động do dịch bệnh Covid 19, bất động sản được nhận định vẫn sẽ là kênh đầu tư an toàn, có thể không sinh lời nhanh chóng nhưng chắc chắn và bền vững.

Thời điểm “vàng” cho nhà đầu tư

Trải qua hai năm biến động vì dịch bệnh, mọi lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nặng nề. Đầu tư vào đâu là an toàn ở thời điểm hiện tại chính là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều người.

Tại Hội thảo “Một số kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn để phục hồi thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay” do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 11/2021, các chuyên gia nhận định, giữa các kênh đầu tư đa dạng, bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, an toàn, sinh lời tốt. Khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, thanh khoản bất động sản sẽ tăng trở lại, giá bất động sản có xu hướng tăng ở mức cao do nguồn cung hạn chế mà nhu cầu nhà ở lại cao, giá nguyên vật liệu, nhân công… đều tăng.

Cũng theo các chuyên gia, các loại hình bất động sản như nhà phố, đất nền, nghỉ dưỡng hay căn hộ… đều có thể đầu tư tốt trong thời điểm này. Đặc biệt, những dự án có vị trí đẹp tại các thành phố lớn, thuận lợi về giao thông, đa dạng về tiện ích, đáp ứng các tiêu chuẩn sống xanh, sống nghỉ dưỡng đang trở thành tâm điểm thu hút các nhà đầu tư.

CBRE dự báo, phân khúc căn hộ chung cư sẽ ngày càng “nóng” hơn, giá căn hộ sơ cấp có thể tăng từ 5% đến 7% một năm trong vòng 3 năm tới.

BerRiver Jardin không chỉ là đích đến đầu tư hấp dẫn

Tọa lạc tại 390 Nguyễn Văn Cừ (Long Biên - Hà Nội), BerRiver Jardin là một trong những dự án cao cấp nổi bật bậc nhất trên trục đường huyết mạch phía Đông. Chủ đầu tư BRGLand dành nhiều tâm huyết để kiến tạo nên một không gian sống đáp ứng tiêu chuẩn sống xanh, sống sang, sống nghỉ dưỡng giữa lòng Thủ đô. Dự án BerRiver Jardin cách cầu Chương Dương khoảng 1km, chỉ mất 10 phút di chuyển vào phố cổ. Đây được đánh giá là “giao điểm vàng”, nơi thuận tiện kết nối đến các tiện ích ngoại khu đa dạng như trường học, bệnh viện, sân golf, trung tâm thương mại, chợ dân sinh…

BerRiver Jardin - một trong những dự án cao cấp nổi bật bậc nhất trên trục đường huyết mạch phía Đông. Ảnh phối cảnh dự án

Giá trị của BerRiver Jardin càng được đảm bảo khi thời gian tới các tuyến đường xung quanh dự án được triển khai, xây dựng, bao gồm: đường nối từ ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ đến Hoàng Minh Đạo, đường nối ngõ 158 Nguyễn Sơn với ngõ 23 Bồ Đề, đặc biệt, đường Phú Hựu kéo dài đến ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ hướng đi cầu Trần Hưng Đạo, giúp việc di chuyển vào trung tâm càng trở nên dễ dàng.

Ngoài yếu tố vị trí, điều tạo nên sức hút của dự án BerRiver Jardin chính là con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm, lấy tiêu chí “cuộc sống cân bằng” làm giá trị cốt lõi. Để nâng tầm sống sang, sống đẳng cấp, chủ đầu tư đã xây dựng thành công một không gian sống xanh cùng chuỗi hệ thống tiện ích hiện đại, đồng bộ như: đường dạo bộ, vườn BBQ, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, 2 bể bơi ngoài trời, vườn cờ, vườn xích đu... Các thiết kế căn hộ thông minh cũng "ghi điểm" với các nhà đầu tư khi tối ưu hóa các phòng chức năng, mang đến không gian sống thoáng đãng, đón trọn ánh sáng tự nhiên.

BerRiver Jardin sở hữu những không gian xanh độc đáo. Ảnh phối cảnh dự án

Tất cả tiện ích tại BerRiver Jardin được nghiên cứu, bố trí dựa trên tính toán kỹ lưỡng từ các kiến trúc sư của West Green Design - đơn vị thiết kế cảnh quan, ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế với nhiều dự án cao cấp, nhưng sở hữu những không gian xanh độc đáo, nhằm thỏa mãn nhu cầu sống nghỉ dưỡng như resort giữa lòng phố thị, xua tan mọi buồn phiền, lo lắng mỗi khi trở về tổ ấm yêu thương.

Kết hợp hài hòa giữa sự hiện đại, giàu tiện ích nhưng vẫn đảm bảo không gian xanh, thân thiện với môi trường, BerRiver Jardin không chỉ trở thành điểm đến an cư lý tưởng cho người dân thủ đô mà còn được kì vọng mang lại khả năng sinh lời cho các nhà đầu tư thức thời.

Ngọc Minh