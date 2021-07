Hơn 6 năm có thể là một hành trình chưa đủ dài, nhưng với LECAS - một thương hiệu đồ da thời trang Việt, đây lại là một con đường đầy khao khát và quyết tâm.

Triết lý từ trái tim chạm đến trái tim

Giống như nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam, Công ty TNHH đồ da LECAS cũng đang trong tình trạng “sức khỏe” suy yếu sau những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Mặc dù phải tạm đóng một cửa hàng tại TP.HCM nhưng điều khiến chị Mai Phạm - người sáng lập thương hiệu này tự hào là vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập cho tất cả nhân viên. Chị cho biết, đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất với công ty kể từ khi thành lập.

“Tôi luôn nghĩ về lý do mình bắt đầu, những điều đã trải qua và quyết tâm không dừng lại. LECAS sẽ có sự trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới bằng việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thêm kênh bán. Và trên hết, giá trị cốt lõi là chất lượng, mẫu mã sản phẩm sẽ là điều không ngừng được đổi mới và cải thiện”, chị Mai khẳng định.

Chị Mai và đội ngũ trong các buổi họp về kế hoạch truyền thông trên các nền tảng online

Tám năm về trước, LECAS bắt đầu vào con đường sản xuất từ con số 0 tròn trĩnh. Niềm đam mê sẵn có với nguyên liệu tự nhiên bằng da đã trở thành động lực để chị Mai tìm tòi học hỏi cách may túi xách, cách phát triển thị trường… Dần dần, chị đã xây dựng được một đội ngũ những người cùng chí hướng và tình yêu với sản phẩm bằng da thật giống như mình.

Đội ngũ sản xuất của LECAS - những người dành toàn tâm ý trong từng đường cắt, mũi may

Đến nay, LECAS đã trở thành một đội ngũ lớn mạnh với những người thợ yêu nghề. Ở đây, lao động nữ chiếm đa số và đảm nhiệm hầu hết các vị trí công việc vốn dành cho nam giới như quản lý kỹ thuật, vận hành máy móc hay kho bãi.

Chị Mai chia sẻ, chị khởi nghiệp chỉ bằng tình yêu và sự chân thành nên đây cũng là điều chị muốn truyền lại cho từng thành viên trong công ty. Mỗi món đồ da qua bàn tay khéo léo của những người thợ gửi gắm tâm huyết vào từng đường cắt, mũi kim. Đó là lý do vì sao sản phẩm của LECAS đều được khách hàng nâng niu và nhiệt tình đón nhận.

Không ngừng hoàn thiện mỗi ngày

Sau 8 năm phát triển, thương hiệu LECAS dù đã tìm được cho mình thị trường riêng với những nhóm khách hàng tiềm năng, nhưng tinh thần cầu tiến, sự chân thành vẫn luôn là một trong những giá trị tốt đẹp được giữ gìn.

Các sản phẩm tạo nên sự thành công của thương hiệu LECAS

Từ việc phát triển dòng sản phẩm túi xách dành cho các chị em văn phòng, thương hiệu đồ da LECAS dần mở rộng sản xuất các sản phẩm đồ da thời trang nam như túi, ví, dây lưng và tương lai sẽ có thêm nhiều phụ kiện thời trang da thật mang thương hiệu LECAS.

LECAS rất may mắn khi hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức đặt may túi, ví da để làm quà tặng cho khách hàng, doanh nghiệp của mình đều có cầu nối từ những khách hàng mua và sử dụng sản phẩm của LECAS hàng ngày. Với sự linh hoạt, bền bỉ của nguyên liệu da thật thì những sản phẩm được may từ chất liệu da thật là món quà tặng thể hiện sự trân trọng, cam kết lâu dài mà các doanh nghiệp, tổ chức lựa chọn dành tặng cho khách hàng, đối tác và nhân viên của mình.

Xưởng da LECAS trong những lần sản xuất quà tặng đồ da theo yêu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức

Chia sẻ về lý do lựa chọn chất liệu da thật, đại diện thương hiệu LECAS cho biết, ngày nay khách hàng sẽ có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm và chất lượng của sản phẩm. Da thật tuy có giá thành cao, nhưng lại có tuổi thọ kéo dài tới vài chục năm và càng dùng lại càng bền đẹp. Đã trở thành “tín đồ” của da thật, niềm yêu thích không xuất phát bởi da thật đắt tiền, thể hiện đẳng cấp hay sang trọng của chủ nhân... mà bởi đồ da thật mang trên mình những vệt màu thời gian, thấm đẫm dấu ấn cá nhân, mang lại những cảm xúc bền chặt, chứa đầy kỷ niệm mà không vật liệu nhân tạo nào có thể thay thế.

Hiện tại, thương hiệu này vẫn đang phải sử dụng nguyên liệu da thuộc nhập khẩu để đảm bảo chất lượng, tuy nhiên LECAS luôn cố gắng ngày một nâng cao hàm lượng nội địa trong từng sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng và tính thời trang.

“Thị trường luôn có cơ hội cho những nhà sản xuất nghiêm túc và tận tâm. Mặc dù Covid-19 đã mang tới rất nhiều khó khăn nhưng khi nhìn thấy những đánh giá của khách hàng, nhìn cách khách hàng trân trọng sản phẩm lại trở thành động lực mạnh mẽ để LECAS quyết tâm mỗi ngày” - chị Mai nói.

Phương Dung