Khoảng 600.000 khẩu trang Liz’N Health sẽ được gửi tặng các bệnh viện, cơ quan ban ngành ở tuyến đầu chống dịch và khoảng 250.000 chiếc sẽ được phát tặng tận tay người dân.

Đây là bước đầu ấn tượng của chiến dịch “1 triệu khẩu trang miễn phí - Phòng tránh đại dịch Covid-19” do Liz'N Health (thương hiệu dược mỹ phẩm Mỹ) phối hợp iCheck thực hiện từ ngày 20/3/2020.

Hiện 40.000 khẩu trang trao tặng Bộ Công An, 40.000 khẩu trang trao tặng Ban phòng chống dịch Covid 19 của UBND tỉnh Gia Lai, 40.000 khẩu trang trao tặng Bệnh viện Bộ Công An - TP.HCM, 30.000 khẩu trang trao tặng bệnh viện Đại Học Y Hà Nội, 20.000 khẩu trang được trao tặng Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ, 16.000 khẩu trang dành tặng bệnh viện Bạch Mai và viện Tim Mạch Việt Nam...cùng rất nhiều cơ quan ban ngành khác.

Đại diện Liz’N Health trao tặng 30.000 khẩu trang cho PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, đại diện bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đại diện Liz’N Health trao tặng 4.000 khẩu trang cho đại diện bệnh viện Phổi Trung Ương

Ngoài 600.000 khẩu trang dành tặng các cơ quan bộ ban ngành, Liz'N Health sẽ cùng iCheck phát tặng 250.000 chiếc khẩu trang cacbon kháng khuẩn chất lượng cao từ Mỹ tới tay người dân tại gần 30 điểm phát tại Hà Nội và TP.HCM.

Đại diện Liz’N Health trao tặng 40.000 khẩu trang cho Bộ Công An

Theo Công ty TNHH Viet Nam Project, đây là những chiếc khẩu trang kháng khuẩn đặc biệt gồm 4 lớp, giữa 2 lớp vải được may liền với nhau là một tấm ép than hoạt tính và lớp lọc y tế siêu dày nhưng lại vô cùng thoải mái, thông thoáng. Lớp than hoạt tính có nhiệm vụ bảo vệ cao nhất trong quá trình sử dụng khẩu trang giúp ngăn ngừa khói bụi, phòng bụi mịn, ô nhiễm môi trường, ngăn ngừa một số dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời & tia UV.

Khẩu trang than hoạt tính kháng khuẩn 4 lớp Liz’N Health

Trong dự án này, iCheck với thế mạnh về nền tảng công nghệ sẽ giúp phân phối khẩu trang tới tay người dân một cách công bằng, minh bạch bằng công nghệ quét mã QR Code chống hàng giả và chống tràn hàng.

Nhờ công nghệ của iCheck cùng sự giúp sức của nhiều “ông lớn” ngành bán lẻ trong vai trò đơn vị đồng hành như AEON Mall Hà Đông, Lotte Mart, Big C, BRG Retail, Kids Plaza, Pico, Phong Vũ, Soc&Brothers, Sói Biển ... chỉ trong vòng 5 ngày, khoảng 100.000 chiếc khẩu trang đã được trao tận tay người dân tại gần 30 điểm phát ở Hà Nội, TP.HCM.

Người dân háo hức sử dụng công nghệ của iCheck để quét mã QR Code nhận khẩu trang và kiểm tra thông tin hàng chính hãng

Hiện tại do số lượng khẩu trang có hạn, người tới điểm phát nhận khẩu trang miễn phí rất đông nên số lượng khẩu trang đang hết rất nhanh. Người dân có thể truy cập wesite: https://liznvn.com/ hoặc liên hệ hotline 0902.195.488 để theo dõi và cập nhật lịch tại điểm phát trước khi tới.

Công ty TNHH Viet Nam Project được thành lập từ năm 2015 với trụ sở đặt tại One Boston Place Suite 2600 Boston, MA 02108 và có hệ thống chi nhánh tại khắp các nước như Việt Nam, Nhật, Hàn, Hongkong… Liz'N Health là một thương hiệu dược mỹ phẩm trong hệ thống của công ty mẹ Viet Nam Project với gần 200 sản phẩm về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Giữa thời kỳ khủng hoảng dịch bệnh, mục đích của Liz’N Health là tập trung xây dựng và phát triển nhiều hơn về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng như các dịch vụ y tế.

Ngọc Minh